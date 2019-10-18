Трамп сообщил о желании стран Европы забрать боевиков ИГ из Сирии

Президент США посетовал, что этого не произошло раньше, но признал прогресс в этом вопросе. Трамп регулярно призывает Европу забрать к себе задержанных боевиков

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе возвращения задержанных в Сирии боевиков в Европу наметился прогресс. Такое заявление он сделал после разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Меня только что уведомили, что некоторые европейские страны впервые выразили готовность принять боевиков «Исламского государства» (запрещена в России. — РБК), изначально вышедших из их стран», — написал Трамп на своей странице в Twitter, назвав произошедшее «большим прогрессом».

Американский президент регулярно призывает Европу забрать к себе захваченных боевиков — выходцев с континента. По данным на начало августа, по оценкам Трампа, в целом коалиция во главе с США захватила более 10 тыс. соратников ИГ.

Задержанные боевики содержатся на северо-востоке Сирии, на территории, контролируемой курдами. С началом операции Турции в этом регионе встал вопрос безопасности в отношении задержанных боевиков. Поступали сообщения, что части боевиков удалось бежать из лагерей.