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Политика ,  
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«Нафтогаз» назвал свой вариант получения импортного газа со скидкой
Для этого необязательно заключать контракт с «Газпромом», считают в «Нафтогазе». Алексей Миллер говорил, что в случае прямого договора с Киевом на поставки газа цена для конечного украинского потребителя может стать на 25% ниже
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

«Подтверждаю, что цена на импортный газ для Украины может быть на 20% ниже», — заявил на своей странице в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он отметил, что для этого необязательно заключать контракт с «Газпромом». «Для этого необходимо, чтобы «Газпром» в соответствии с европейскими правилами не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке», — сказал Витренко.

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Представитель «Нафтогаза» пояснил, что речь идет о том, чтобы российская компания не отказывала европейским компаниям в просьбах перенести точки передачи газа на границу Украины и России, чтобы «Газпром» предлагал свопы другим газодобывающим компаниям в России и чтобы «Газпром» перестал «фактически блокировать» экспорт газа из Средней Азии на Украину и в ЕС.

«Мы за то, чтобы «Газпром» осуществлял транзит газа через Украину по европейским правилам. Логично, чтобы по поставкам газа Газпром тоже действовал в соответствии с европейскими правилами», — пояснил свою мысль Витренко.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее говорил, что в случае заключения прямого договора на поставки газа на Украину цена на него для конечного украинского потребителя может стать на 25% ниже текущего уровня. Миллер добавил, что главным вопросом в переговорах с украинской стороной остается поставка газа для украинского рынка.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: газ, «Нафтогаз Украины», «Газпром»
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