По Ливану прошла новая волна взрывов электронных устройств. Видео

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В Ливане произошла новая серия взрывов электронных устройств, в том числе раций. Они прогремели в Бейруте и других частях страны, в итоге повреждены и сгорели автомобили, мотоциклы и скутеры. Погибли как минимум три человека, сотни пострадали, пишет Al Arabiya.