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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В ООН назвали взрывы техники в Ливане нарушением международного права

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
В ООН назвали недопустимой одновременную атаку на тысячи человек, «будь то мирные жители или члены вооруженных групп», глава организации Антониу Гутерриш призвал не превращать гражданские устройства в оружие
Фото: Hassan Hankir / REUTERS
Фото: Hassan Hankir / REUTERS

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести «независимое, тщательное и прозрачное» расследование в связи с массовым взрывом пейджеров в Ливане и Сирии и привлечь виновных к ответственности.

«Одновременная атака на тысячи людей, будь то мирные жители или члены вооруженных групп, <...> нарушает международное право в области прав человека и в той мере, в какой это применимо, международное гуманитарное право», — заявил он.

По данным властей Ливана, в стране в результате взрывов 17 сентября погибли 12 человек, в том числе двое детей, тысячи ранены. Тюрк заявил, что последствия шокируют, «воздействие на мирных жителей неприемлемо». Он призвал к деэскалации на Ближнем Востоке и назвал защиту гражданских лиц главным приоритетом.

Al Mayedeen узнал, что взрывчатку в технике в Ливане нельзя обнаружить
Политика
Фото:Ann Wang / Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш, со своей стороны, назвал недопустимым «превращение гражданских устройств в оружие». «Это должно стать правилом, которое должны реализовать правительства [стран]», — сказал он (цитата по Daily Sabah).

Сотни беспроводных устройств, принадлежащих ливанской «Хезболле», начали взрываться накануне, речь идет о пейджерах модели AR-924. Reuters и Sky News Arabiа со ссылкой на источники в Ливане писали, что взрывчатку в них заложила израильская разведка «Моссад» за несколько месяцев до того, как устройства передали «Хезболле». По данным Al Jazeera, каждое было начинено не более чем 20 г взрывчатки, Al Mayadeen сообщал, что вещество нельзя было обнаружить заранее. Израиль не комментировал произошедшее.

На следующий день на юге Ливана и в пригородах Бейрута раздались новые взрывы, на этот раз начали взрываться портативные рации и другая техника. Министерство здравоохранения сообщило о гибели девяти человек и более чем 300 раненых.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ливан Сирия ООН Антониу Гутерриш пейджер взрывы
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