ФСБ показала видео обысков в женской исламистской ячейке в Татарстане

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В Татарстане силовики раскрыли женскую ячейку международной террористической организации. ФСБ показала обыски, во время которых были задержаны члены ячейки.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов заходят в дом и проводят обыски. В спецслужбе сообщили, что у женщин нашли запрещенную в России экстремистскую литературу, средства связи, электронные носители информации.