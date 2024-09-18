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Политика ,  
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ФСБ показала видео обысков в женской исламистской ячейке в Татарстане

ФСБ показала видео обысков в женской исламистской ячейке в Татарстане
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В Татарстане силовики раскрыли женскую ячейку международной террористической организации. ФСБ показала обыски, во время которых были задержаны члены ячейки.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов заходят в дом и проводят обыски. В спецслужбе сообщили, что у женщин нашли запрещенную в России экстремистскую литературу, средства связи, электронные носители информации.

ФСБ заявила о раскрытии в Татарстане ячейки сторонниц всемирного халифата
Политика
Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

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Теги
ФСБ Татарстан обыск террористическая организация
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