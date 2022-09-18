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Военная операция на Украине ,  
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Глава «Сорока Сороков» заявил, что его машину обстреляли в ДНР

Глава общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин заявил «РИА Новости», что машина, в которой находился он и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, подорвалась на мине и попала под обстрел по пути в Николо-Васильевский монастырь в Волновахском районе в ДНР, пассажиры не пострадали.

«Сорок сороков» (ДСС) — российское общественное движение, позиционирующее себя как объединительная платформа для лиц православного вероисповедания с активной гражданской позицией. Движение создано 1 июня 2013 года композитором Андреем Кормухиным и спортсменом Владимиром Носовым. Широкую известность движению принесли события в московском парке Торфянка и протесты против фильма «Матильда».

«Мы с 2015 года возим гуманитарную помощь на Донбасс, сейчас вот привезли квадрокоптеры. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский предложил съездить в Николо-Васильевский монастырь, где проповедовал очень известный старец Зосима. Монастырь подвергается постоянным обстрелам, и мы поехали пообщаться с монахами, чтобы принять решение об их эвакуации. И в непосредственной близости от линии соприкосновения на подъезде к монастырю две наши машины подорвались на минах, над нами завис беспилотник, потом начался обстрел, под снарядами пришлось менять колесо. Слава Богу, никто не пострадал», — рассказал Кормухин.

По его словам, доехать до монастыря не удалось, так как были повреждены не только колеса, но и другие части автомобиля.

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Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Украина в ответ ввела военное положение и объявила мобилизацию.

О взятии под контроль села Никольское, где находится Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, Минобороны России сообщило 13 марта. Тогда военное ведомство сообщило, что при освобождении монастыря были освобождены заложники, которых удерживали украинские националисты.

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«Сорок сороков» обстрел ДНР Военная операция на Украине
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