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Директор центра при НАТО надел носки с надписью о русских

Директор центра при НАТО Сартс надел носки с оскорбительной надписью в отношении русских
Директор центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс в своем официальном Twitter подтвердил, что был в этих носках на конференции в Польше
Фото: MON_GOV_PL / Twitter
Фото: MON_GOV_PL / Twitter

Директор центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс надел носки с оскорбительной надписью в отношении русских на конференцию в Варшаве, посвященную роли информации в условиях боевых действий, в том числе на Украине.

Сартс был участником одной из дискуссий на конференции «Независимость информации», организованной Академией военного искусства Польши, фотографию с ним опубликовало в Twitter министерство национальной безопасности Польши. Еще один кадр, где четко видна надпись на носках Сартса, разместил в соцсети украинский бренд Dodo Socks, выпускающий их.

Позже Сартс в своем официальном Twitter подтвердил, что приобрел и носит эти носки. «Это очень удобные носки! Рекомендую!», — написал он.

Янис Сартс — бывший государственный секретарь Минобороны Латвии, отвечавший за реформы оборонного сектора, разработку концепции обороны страны и сотрудничества в сфере безопасности в рамках НАТО и ЕС. Также он возглавлял национальный совет Латвии по кибербезопасности.

Сейчас Сартс работает директором центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom COE). Эту структуру в 2014 году основали Эстония, Германия, Италия, Латвия, Литва, Польша и Великобритания, позже к ней присоединились Нидерланды, Финляндия, Швеция, Канада, Словакия, США, Дания и Венгрия. Офис расположен в Риге.

Центр, как указано на его сайте, работает над усилением потенциала стратегических коммуникаций между членами НАТО и их партнерами.

В числе основных направлений работы в 2021 году были указаны:

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  • Многонациональный эксперимент по информационным операциям
  • Разработка концепции учебного модуля по моделированию дезинформационной атаки

Центр не является частью НАТО, не выступает от ее имени, но имеет аккредитацию альянса как международная военная организация, уточняется на ее сайте.

Российские власти неоднократно обвиняли западные страны в проявлениях «русофобии». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в странах Прибалтики проходит антироссийская кампания при молчаливом согласии и даже поощрении США и руководства Европейского союза. Она заявила о формировании на ближних рубежах России «по сути неофашистских государств, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому». 

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
оскорбление носки НАТО Польша Военная операция на Украине
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