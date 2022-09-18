Директор центра при НАТО Сартс надел носки с оскорбительной надписью в отношении русских

Директор центра при НАТО надел носки с надписью о русских

Директор центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс в своем официальном Twitter подтвердил, что был в этих носках на конференции в Польше

Фото: MON_GOV_PL / Twitter

Директор центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс надел носки с оскорбительной надписью в отношении русских на конференцию в Варшаве, посвященную роли информации в условиях боевых действий, в том числе на Украине.

Сартс был участником одной из дискуссий на конференции «Независимость информации», организованной Академией военного искусства Польши, фотографию с ним опубликовало в Twitter министерство национальной безопасности Польши. Еще один кадр, где четко видна надпись на носках Сартса, разместил в соцсети украинский бренд Dodo Socks, выпускающий их.

Позже Сартс в своем официальном Twitter подтвердил, что приобрел и носит эти носки. «Это очень удобные носки! Рекомендую!», — написал он.

Янис Сартс — бывший государственный секретарь Минобороны Латвии, отвечавший за реформы оборонного сектора, разработку концепции обороны страны и сотрудничества в сфере безопасности в рамках НАТО и ЕС. Также он возглавлял национальный совет Латвии по кибербезопасности.

Сейчас Сартс работает директором центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom COE). Эту структуру в 2014 году основали Эстония, Германия, Италия, Латвия, Литва, Польша и Великобритания, позже к ней присоединились Нидерланды, Финляндия, Швеция, Канада, Словакия, США, Дания и Венгрия. Офис расположен в Риге.

Центр, как указано на его сайте, работает над усилением потенциала стратегических коммуникаций между членами НАТО и их партнерами.

В числе основных направлений работы в 2021 году были указаны:

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Центр не является частью НАТО, не выступает от ее имени, но имеет аккредитацию альянса как международная военная организация, уточняется на ее сайте.

Российские власти неоднократно обвиняли западные страны в проявлениях «русофобии». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в странах Прибалтики проходит антироссийская кампания при молчаливом согласии и даже поощрении США и руководства Европейского союза. Она заявила о формировании на ближних рубежах России «по сути неофашистских государств, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому».