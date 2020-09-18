Трамп назвал условие помилования Ассанжа

Если основатель WikiLeaks расскажет, откуда портал получил конфиденциальные данные со взломанных перед выборами 2016 года серверов Демократической партии, его могут помиловать

Джулиан Ассанж (Фото: Simon Dawson / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить помилование основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, если он назовет источник, от которого были получены тексты писем, хранившихся на серверах Демократической партии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Ассанжа.

Взлом серверов Демократической партии в 2016 году и публикация хранившихся на ней закрытой информации стала одним из негативных факторов, отразившихся на предвыборной кампании соперницы Дональда Трампа Хиллари Клинтон. Сама Клинтон называла эту утечку информации одной из главных причин своего поражения и возлагала ответственность за взлом серверов на «российских хакеров». «Я бы победила, если бы не письмо Джеймса Коми от 28 октября (о расследовании ее переписки в бытность госсекретарем. — РБК) и действия российского WikiLeaks, которые посеяли сомнение в умы многих людей, которые готовы были голосовать за меня, но в итоге испугались», — говорила Клинтон в 2017 году.

В октябре 2016 года Ассанж дал обещание раз в неделю публиковать секретные документы, которые связаны с президентскими выборами в США. В частности, переписку главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты портал WikiLeaks начал публиковать с 21 октября 2016 года, примерно за две недели до президентских выборов. В утекших в сеть конфиденциальных документов руководства Демократической партии, в частности, обсуждалось, как не допустить до участия в выборов одного из популярных кандидатов, Берни Сандерса, известного своими левыми убеждениями.

Ответственность за атаки на серверы Национального комитета Демократической партии, в результате которых была украдена в том числе и переписка Подесты, спецслужбы США возлагали на Россию, обвинив ее во вмешательстве в выборы. Россия неоднократно опровергала все обвинения во вмешательстве в выборы президента США.

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