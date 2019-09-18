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Политика ,  
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МИД Украины признал сложность сохранения западных санкций против России
Пристайко, однако, заявил, что существующие ограничения помогают россиянам «двигаться в правильном направлении».
Фото: Стрингер / РИА Новости

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Welt заявил, что западные санкции наносят ущерб российской экономике и помогают «двигаться в правильном направлении». При этом он признал, что для самим западным партнерам Украины «становится все труднее содержать эти санкции», сообщает «РБК Украина».

В этом же интервью Пристайко заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть план достичь прогресса по завершению конфликта на востоке Украины за следующие полгода. «Что планирует Кремль, я не знаю. Он скорее ожидал, что украинский народ обессилит и будет давить на свое правительство согласиться с агрессией», — добавил он.

Пристайко заверил, что ждать прогресс в нормандском процессе еще пять лет никто не намерен. «Если мы скоро не увидим прогресс в нормандском процессе, то будем принимать новые меры, чтобы изменить существующую динамику», — сказал глава внешнеполитического ведомства, пообещав, что Киев при этом будет оставаться в диалоге с партнерами Украины.

14 сентября, выступая на совместном брифинге с Куртом Волкером, Пристайко заявил, что целью его страны является не причинение боли России, а стремление «снова жить счастливо». Он также назвал санкции достижением западного мира. «Мы понимаем, что как бы кто не рассказывал, что они довольны «белорусскими» оливками и креветками, наверное, санкции все же действуют, и это им неприятно», — цитировало министра издание «Укринформ».

Пристайко возглавил Министерство иностранных дел Украины 29 августа, сменив на этом посту Павла Климкина. До этого уроженец Одесской области был заместителем главы президентской администрации. Также он работал в украинском посольстве в Канаде и был главой миссии Украины при НАТО.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Украина, санкции
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