Один из инициаторов «дела «Трех китов» стал заместителем главы Росгвардии

Генерал-лейтенант Алексей Воробьев до прихода в Росгвардию возглавлял Москомспорт, работал в правительстве Ингушетии и ФТС, был одним из инициаторов «дела «Трех китов»

Алексей Воробьев (Фото: Росгвардия)

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев назначен заместителем директора ведомства, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. С октября 2016 года по сентябрь 2018-го Хинштейн был советником главы Росгвардии.

Воробьев будет курировать военно-политическую работу Росгвардии, сообщил Хинштейн, назвав его «настоящим боевым офицером и человеком слова». Депутат выразил мнение, что новый замдиректора «сумеет поднять престиж Росгвардии на еще более высокую планку».

Воробьев окончил Таллинское высшее военно-политическое строительное училище, с 1982 по 1991 год служил в Минобороны и внутренних войсках МВД СССР. Работал в Федеральной таможенной службе, а с 2008 по 2016 год проходил «государственную гражданскую службу в субъектах Российской Федерации», говорится на сайте Росгвардии. В частности, пишет Хинштейн, Воробьев был секретарем Совбеза и председателем правительства Ингушетии и возглавлял Москомспорт.

В Росгвардию Воробьев пришел в 2017 году, а в 2022-м стал командующим Северо-Западным округом войск ведомства. Год спустя ему присвоили звание генерал-лейтенанта.

Воробьев участвовал в боевых действиях, был во многих горячих точках, сообщил Хинштейн. В 2001 году он был одним из инициаторов возбуждения «дела «Трех китов», которое затронуло почти все силовые структуры и суды. Таможенники завели уголовное дело о контрабанде мебели через крупные торговые центры. По их версии, поставщики значительно занижали вес товаров, из-за чего их стоимость уменьшалась в несколько раз. Ход делу дали в 2006-м, а через месяц после его возобновления уволили сразу 19 высокопоставленных чиновников, в том числе сотрудников ФСБ и замначальника ФГУП «Управделами президента».

По данным на сайте Росгвардии, у главы ведомства Виктора Золотова шесть замов: первый заместитель Виктор Стригунов, статс-секретарь — заместитель директора Олег Плохой, начальник главного штаба войск — заместитель директора Юрий Яшин, а также заместители Сергей Лебедев, Алексей Беззубиков и Владислав Ершов.