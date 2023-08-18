МВД опровергло введение ограничений для работы Интерпола в России

МВД опровергло введение ограничений для Интерпола в России

Фото: Tang Yan Song / Shutterstock

Опубликованный на портале правовой информации приказ МВД России о перечне оперативных подразделений органов внутренних дел, которые могут осуществлять оперативно-розыскную деятельность, не меняет порядок работы Интерпола в России, заявили в пресс-службе МВД.

Также приказ не вносит изменений во взаимодействие с генеральным секретариатом Интерпола и странами-членами организации.

«Российская Федерация, как полноправный член Международной организации уголовной полиции — Интерпола продолжает осуществлять полноценное взаимовыгодное сотрудничество по каналам Интерпола со всеми странами-членами организации в полном объеме», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.