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МВД опровергло введение ограничений для Интерпола в России
МВД опровергло введение ограничений для работы Интерпола в России
Опубликованный на портале правовой информации приказ МВД России о перечне оперативных подразделений органов внутренних дел, которые могут осуществлять оперативно-розыскную деятельность, не меняет порядок работы Интерпола в России, заявили в пресс-службе МВД.
Также приказ не вносит изменений во взаимодействие с генеральным секретариатом Интерпола и странами-членами организации.
«Российская Федерация, как полноправный член Международной организации уголовной полиции — Интерпола продолжает осуществлять полноценное взаимовыгодное сотрудничество по каналам Интерпола со всеми странами-членами организации в полном объеме», — говорится в сообщении.
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