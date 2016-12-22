ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,05 66,69 EUR Нал. 77,85 76,26 USD Бирж. 67,03 +0,19 EUR Бирж. 76,70 +0,73 USD ЦБ. 66,88 -0,02 EUR ЦБ. 76,18 +0,13 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 6324,30 -194,50 IMOEX 2255,12 -0,26% RTSI 1052,74 -1,29% Brent 71,71 +0,87% DJIA 25669,32 +0,43% Nasdaq 7816,33 +0,13%
Экс-лидер евроскептиков Фараж решил вернуться в британскую политику
Лента новостей
Песков рассказал о подарке и тосте Путина на свадьбе главы МИД Австрии 19:18, Политика Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 19:14, Партнерский материал Чемпионат России по футболу. «Краснодар» — «Спартак». Онлайн 19:00, Спорт Лукашенко объяснил кадровые перестановки в правительстве 18:53, Политика ЦСКА одержал первую победу в чемпионате России 18:37, Спорт Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 18:32, РБК и Microsoft Экс-лидер евроскептиков Фараж решил вернуться в британскую политику 18:19, Политика Трамп заявил о своем скептическом отношении к «фейковым новостям» 18:16, Политика Украинские власти заблокировали судно «Механик Погодин» на три года 17:54, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 17:34, РБК и Сбербанк Писателя Эдурада Успенского похоронили на Троекуровском кладбище 17:34, Общество Визит Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии. Фоторепортаж 17:12, Фотогалерея  Венедиктов рассказал о взломе канала «Эхо Москвы» на YouTube 17:12, Общество Путин станцевал с невестой и уехал со свадьбы главы МИД Австрии 17:10, Политика Лукашенко назвал заявления о диктатуре в Белоруссии «смехотворными» 16:39, Политика Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Арсенал». Онлайн 16:30, Спорт Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 16:25, Партнерский материал Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана 16:12, Общество В Балашихе нашли погибшими сына экс-депутата Госдумы и девушку 16:03, Общество Тренер «Ливерпуля» прокомментировал травму Кевина де Брюйне 15:48, Спорт Путин прибыл в Грац и отправился на свадьбу главы МИД Австрии 15:39, Политика Глава Utair предупредил об ухудшении финансовых результатов авиакомпании 15:17, Бизнес Теплоход сел на мель на Волге в Астраханской области 15:00, Общество Лукашенко назначил новое руководство в правительство Белоруссии 14:35, Политика Порошенко освободил «Укроборонпром» от уплаты долгов России 14:34, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 14:33, РБК и Сбербанк В Москве простились с Эдуардом Успенским. Фоторепортаж 14:20, Фотогалерея  Агент назвал срок возвращения Головина к тренировкам в «Монако» 14:09, Спорт
Экс-лидер евроскептиков Фараж решил вернуться в британскую политику
Политика, 18:19
0
Экс-лидер евроскептиков Фараж решил вернуться в британскую политику
Найджел Фараж решил вернуться в политику из-за ситуации в Великобритании, где «антидемократы», по его мнению, пытаются расстроить выход страны из Евросоюза
Найджел Фараж (Фото: Simon Dawson / Reuters)

Бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж решил вернуться в британскую политику, он поддержит движение «Выход означает выход». Фараж оставил UKIP в июле 2016 года.

«Без сомнения, сейчас политический класс Вестминстера и многие их союзные СМИ не принимают результаты референдума по Евросоюзу. Они отказываются признавать желания большинства из тех, кто принял участие в историческом плебисците», — так начинается статья Найджела Фаража в Daily Telegraph, в которой он объявляет о своем возвращении в британскую политику.

По мнению Фаража, «антидемократы», если не встретят сопротивления, достигнут успеха в том, чтобы​ расстроить результаты референдума. Он добавил, что устал от «лжи» и намерен преподать противникам Brexit «урок, который они никогда не забудут».

Чем обернется политический кризис в Великобритании для Brexit
Политика

Фараж раскритиковал план премьера Британии Терезы Мэй, который был составлен после совещаний в Чекерсе. Британские министры, в частности, решили добиться соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом. По словам Фаража, вместо выхода из общего рынка министры предлагают новое законодательное регулирование.

«Для того чтобы сделать все еще хуже, нас снабжают ежедневным потоком негативных сообщений о Brexit в попытке сбить на с толку, — написал британский политик. — Нам нужен лидер. Нужна кампания по всей стране для вовлечения электората и возрождения их веры в Brexit».

Фараж отметил, что присоединится к движению «Выход означает выход» (Leave means leave), которое существует с 2016 года. На этой неделе движение объявит о перезапуске кампании за референдум по всей стране. Основатели движения бизнесмены Ричард Тайс и Джон Лонгворт пригласили Фаража поучаствовать в серии публичных мероприятии по всей Британии, для того чтобы помочь выразить мнение сторонников Brexit. «Я помогу им собрать средства и вернуться на дорогу кампании», — объяснил Фараж.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Найджел Фарадж
Главное
Песков рассказал о подарке и тосте Путина на свадьбе главы МИД Австрии Политика
Материалы по теме
В Британии проведут расследование из-за слов Джонсона о мусульманках Политика
Тереза Мэй решила лично возглавить переговоры с ЕС по Brexit Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter