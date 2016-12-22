Экс-лидер евроскептиков Фараж решил вернуться в британскую политику

Найджел Фараж решил вернуться в политику из-за ситуации в Великобритании, где «антидемократы», по его мнению, пытаются расстроить выход страны из Евросоюза

Найджел Фараж (Фото: Simon Dawson / Reuters)

Бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж решил вернуться в британскую политику, он поддержит движение «Выход означает выход». Фараж оставил UKIP в июле 2016 года.

«Без сомнения, сейчас политический класс Вестминстера и многие их союзные СМИ не принимают результаты референдума по Евросоюзу. Они отказываются признавать желания большинства из тех, кто принял участие в историческом плебисците», — так начинается статья Найджела Фаража в Daily Telegraph, в которой он объявляет о своем возвращении в британскую политику.

По мнению Фаража, «антидемократы», если не встретят сопротивления, достигнут успеха в том, чтобы​ расстроить результаты референдума. Он добавил, что устал от «лжи» и намерен преподать противникам Brexit «урок, который они никогда не забудут».

Фараж раскритиковал план премьера Британии Терезы Мэй, который был составлен после совещаний в Чекерсе. Британские министры, в частности, решили добиться соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом. По словам Фаража, вместо выхода из общего рынка министры предлагают новое законодательное регулирование.

«Для того чтобы сделать все еще хуже, нас снабжают ежедневным потоком негативных сообщений о Brexit в попытке сбить на с толку, — написал британский политик. — Нам нужен лидер. Нужна кампания по всей стране для вовлечения электората и возрождения их веры в Brexit».

Фараж отметил, что присоединится к движению «Выход означает выход» (Leave means leave), которое существует с 2016 года. На этой неделе движение объявит о перезапуске кампании за референдум по всей стране. Основатели движения бизнесмены Ричард Тайс и Джон Лонгворт пригласили Фаража поучаствовать в серии публичных мероприятии по всей Британии, для того чтобы помочь выразить мнение сторонников Brexit. «Я помогу им собрать средства и вернуться на дорогу кампании», — объяснил Фараж.