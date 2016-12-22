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Пекин выразил протест после публикации доклада Пентагона об армии Китая
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Пекин выразил протест после публикации доклада Пентагона об армии Китая
Политика, 08:48
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Пекин выразил протест после публикации доклада Пентагона об армии Китая
В Пекине ознакомились с содержанием доклада Пентагона о китайской армии и ее планах и пришли к выводу, что США действуют по логике холодной войны, которая уже давно устарела. Китай призвал США отказаться от этой концепции
Фото: Bobby Yip / Reuters

Официальный представитель МИД Китая Лу Кан выражает протест Пентагону в связи с публикацией доклада о состоянии и деятельности китайской армии. Его заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

«В докладе США игнорируются факты, делаются абсурдные комментарии относительно национальной обороны Китая и делаются безответственные замечания о законном поведении Китая по защите территориальных суверенитетов и интересов безопасности. Китай твердо против этого», — отмечается в сообщении.

Он подчеркнул, что народная республика за мирное развитие. Несмотря на это Китай проводит военную политику с оборонительным характером.

«Продвижение Китая в области национальной обороны, направленное на защиту национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, является законным правом суверенного государства, которое полностью оправдано и обосновано», — пояснил дипломат.

По его словам, Вашингтон действует исходя из логики холодной войны и устаревшей концепции. Лу Кан призвал США отказаться от этого и начать рационально рассматривать предложения Китая, а также его стратегические намерения.

Пентагон заподозрил Китай в отработке удара по США
Политика

Доклад, о котором идет речь, был опубликован на сайте Пентагона вечером накануне, 16 августа. По данным американского ведомства, народно-освободительная армия Китая наращивает свои возможности для «поражения целей, удаленных от КНР, насколько это возможно», в том числе по США. Американские военные считают, что Пекин намерен научиться наносить удары по военным базам и американским вооруженным силам в Тихом океане, например, на острове Гуам.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Китай , протест , Пентагон
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