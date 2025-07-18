В реестр иноагентов внесли проект Activatica

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В реестр иноагентов внесен портал Activatica, посвященный гражданскому активизму, следует из сообщения Минюста.

В список также попали журналисты Маша Майерс (настоящее имя — Фелицата Ольшевец) и Ксения Кириллова, политический аналитик Василий Жарков, художник Дмитрий Храмцов, бывший петербургский мундеп Ксения Торстрём, блогер и поэтесса Наталья Резник и блогер Дмитрий Великий.

Предыдущий раз Минюст обновлял список иноагентов неделю назад.

Портал Activatica внесли в реестр за распространение «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях» и недостоверные сведения об армии России и «выступал против специальной военной операции на Украине», говорится в сообщении Минюста.

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