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В Польше убрали из продажи книгу о президенте «Дебил. Изучение случая»

В Польше издательство изъяло из продажи книгу «Дебил. Изучение случая» о Дуде
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Польше издательство Empik изъяло из продажи книгу психолога Александры Сарны о президенте республики Анджее Дуде под названием «Дебил. Изучение случая» (оригинальное название — Debil. Studium przypadku). Об этом сообщает портал Wirtualne Media.

Решение было принято из-за того, что произведение может нарушать п. 2 ст. 135 республиканского УК о публичном оскорблении господина Дуды — он гласит, что «любое лицо, публично оскорбляющее президента Польши, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до трех лет». Проводится соответствующая проверка.

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«В зависимости от ее результатов мы примем решение о восстановлении права на продажу», — рассказала изданию менеджер по корпоративным коммуникациям Empik Анна Гут-Мостова.

В издательстве ранее указывали, что книга отсылает к словам писателя Якуба Жульчика, который так называл президента в соцсетях, за что его тоже обвинили в оскорблении. Впоследствии дело было прекращено.

Издание также обратилось за комментарием к президенту Института управления информацией Яну Пинскому, который, как сообщается, издал эту книгу. Его спросили: допустимо ли, что в названии издания есть слово «дебил»?

«А нормально ли, когда президент Дуда издевается над 94-летним профессором <...> или говорит, что в Польше давно никого не вешали за измену Родине?» — ответил Пинский.

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