Украина предложила иностранным компаниям тестировать оружие на поле боя

Украина позволит иностранным оружейным компаниям тестировать свои новейшие разработки на в зоне российско-украинского конфликта, заявила созданная украинским правительством платформа по инвестициям и закупкам вооружений Brave1, передает Reuters.

Согласно этой инициативе, компании будут отправлять свои продукты на Украину и проводить онлайн-обучение по их использованию, а затем ждать отчетов о тестировании вооружения от украинских военных.

Глава отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз в беседе с Reuters на оборонной конференции в Висбадене рассказал, что к этой схеме есть «большой интерес», но не назвал ни одной компании, которая присоединилась к проекту. Также он отказался сообщить подробности о том, как будет работать схема и какие расходы будут связаны с ней.

При этом Мороз отметил, что Brave1 составила список оборонных технологий, которые хотела бы протестировать. «У нас есть список приоритетов. Одним из главных из них будет противовоздушная оборона, например, новые средства противовоздушной обороны, беспилотники-перехватчики, системы, управляемые искусственным интеллектом, все решения против планирующих бомб», — сказал он.

Также в список приоритетных для тестирования технологий входят водные беспилотники, электронные профильные системы на земле, усовершенствованные системы наведения огня с использованием искусственного интеллекта.

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