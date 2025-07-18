На подлете к Москве сбили еще один беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы, заявил столичный мэр Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.
Ранее столичный аэропорт Внуково приостановил прием и отправку рейсов.
Это второй за три часа беспилотник, сбитый в Московском регионе.
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