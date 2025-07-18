Аэропорт Внуково приостановил прием и отправку рейсов
Аэропорт Внуково временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил он в телеграм-канале.
Менее чем за два часа до этого ограничения вводили в аэропортах Домодедово и Жуковском. Перед этим столичный мэр Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем в сторону Москвы. Домодедово и Жуковский возобновили работу спустя 11 минут после объявления о введении ограничений.
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