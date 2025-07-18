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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт Внуково приостановил прием и отправку рейсов

Сюжет
Военная операция на Украине
Менее чем за два часа до этого ограничения на 11 минут вводили в Домодедово и Жуковском. Перед этим Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем в сторону Москвы

Аэропорт Внуково временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил он в телеграм-канале.

Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили полеты
Политика

Менее чем за два часа до этого ограничения вводили в аэропортах Домодедово и Жуковском. Перед этим столичный мэр Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем в сторону Москвы. Домодедово и Жуковский возобновили работу спустя 11 минут после объявления о введении ограничений.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Внуково Росавиация приостановка полетов
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