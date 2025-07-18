Аэропорт Внуково приостановил прием и отправку рейсов

Менее чем за два часа до этого ограничения на 11 минут вводили в Домодедово и Жуковском. Перед этим Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем в сторону Москвы

Аэропорт Внуково временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил он в телеграм-канале.

Менее чем за два часа до этого ограничения вводили в аэропортах Домодедово и Жуковском. Перед этим столичный мэр Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем в сторону Москвы. Домодедово и Жуковский возобновили работу спустя 11 минут после объявления о введении ограничений.