А на ушах повязки: республиканцы пришли на съезд и поддержали Трампа

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Сторонники Трампа на съезде Республиканской партии решили проявить солидарность с пережившим покушение политиком, надев на уши повязки. Одна из последовательниц экс-президента пояснила, что перевязала себе ухо, чтобы помочь Трампу «установить новый модный тренд» и дать понять, «как сильно мы его любим».