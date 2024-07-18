А на ушах повязки: республиканцы пришли на съезд и поддержали Трампа
Сторонники Трампа на съезде Республиканской партии решили проявить солидарность с пережившим покушение политиком, надев на уши повязки. Одна из последовательниц экс-президента пояснила, что перевязала себе ухо, чтобы помочь Трампу «установить новый модный тренд» и дать понять, «как сильно мы его любим».
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