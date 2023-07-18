Генпрокуратура признала нежелательной организацию защитников лосося

Нежелательной организацией в России признана американская Wild Salmon Center, которая ставит целью сохранение дикого лосося в разных странах. Целями зоозащитников были попытки помешать развитию экономики России, считает ведомство

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Генеральная прокуратура признала нежелательной в России неправительственную организацию из США Wild Salmon Center, следует из сообщения на сайте Генпрокуратуры.

Ведомство сочло, что ее деятельность в России «используется в качестве прикрытия при реализации проектов, направленных на сковывание экономического развития России», хотя ее заявленной целью является сохранение популяции тихоокеанского лосося.

В сообщении прокуратуры говорится, что Wild Salmon Center продвигала инициативы по созданию на Дальнем Востоке особо охраняемых природных территорий, чтобы ограничить рыбный промысел и блокировать добычу газа и нефти на Сахалине, и что все это делалось «в интересах иностранных неправительственных компаний и лиц». Также эта НКО финансировала деятельность «Экологической вахты Сахалина», которая признана в России иностранным агентом.

Прокуратура заявила, что деятельность Wild Salmon Center финансировалась Google, а также тремя министерствами США — Министерством торговли, Министерством сельского хозяйства и Министерства внутренних дел.

«Таким образом, формально выступая за охрану природы, организация вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, может нанести ущерб безопасности России в экономической сфере», — заявили в прокуратуре.

Согласно описанию на сайте организации, своей основной целью Wild Salmon Center ставит сохранение рек, где обитает дикий лосось, в первозданном виде, так как именно рожденная в диких условиях рыба «лучше всего приспособлена к выживанию в условиях промышленного развития, роста населения и изменения климата». Предпринимать меры по сохранению лосося организация считает важным до того, как реки, где они обитают, столкнутся с негативными последствиями из-за деятельности человека. Организация ведет деятельность в США, Канаде, Японии и России.

В России центр вел кампанию по защите тайменя. Эта хищная рыба, обитающая в пресноводных реках Предуралья, Якутии и Дальнего Востока, является самым крупным представителем лососевых и может достигать 1,5–2 м в длину и массы 60–80 кг. Сахалинский таймень обитает в Японском море, а на нерест заходит в реки Южных Курил, Сахалина и Приморья.

Сахалинский таймень и таймень обыкновенный внесены в Красную книгу России. Так, во многих водоемах бассейна Камы, где обитал таймень обыкновенный, сейчас этот вид считается исчезнувшим, для акватории реки Печоры статус этого вида указан как «на грани исчезновения». Среди причин, которые влияют на снижение популяции этих лососевых, в Красной книге указаны браконьерство и загрязнение рек предприятиями.