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В Николаеве на месте взрыва начался пожар

Глава Николаевской ОВА Ким: в Николаеве на месте взрыва начался пожар

В Николаеве на месте взрыва начался пожар, сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

«Тушим пожар [на месте взрыва]. Без жертв, предварительно», — написал он в Telegram-канале. О каком именно объекте идет речь, Ким не уточнил.

В взрывах в Николаеве и Одессе ранее сообщали ТСН и «Зеркало Недели». По данным телеграм-канала Mash, который ссылается на украинские паблики, взрывы прогремели в районе нефтебазы у порта в Николаеве, после чего там возник крупный пожар.

Одесса и Николаев — крупнейшие портовые города под контролем Украины. Из одесских портов, в частности, выходили суда в рамках зерновой сделки, срок которой истек 17 июля.

 

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября 2022 года. Тогда российские военные начали отчитываться об ударах по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту осенью 2022 года. Минобороны России заявляет, что наносит удары только по военным объектам, а не по гражданской инфраструктуре.

В ночь на 17 июля Крымский мост вновь подвергся атаке: НАК сообщил об атаке украинских надводных беспилотников, начиненных взрывчаткой. Взрывом была повреждена автомобильная часть моста, погибли два человека. Путин пообещал ответить на подрыв моста. 

В Николаеве на месте взрыва начался пожар
В Николаеве на месте взрыва начался пожар

 

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Николаев Военная операция на Украине пожары нефтебаза взрыв
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