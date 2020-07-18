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Пандемия коронавируса ,  
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Британия приостановила публикацию статистики по смертям от COVID-19

Причиной стали опасения о том, что информация о числе летальных исходов в сутки в Англии может быть искажена по сравнению с данными из других частей Соединенного Королевства. Минздрав поручил пересмотреть методы подсчета
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Великобритания временно остановила ежедневное обновление информации по количеству смертей от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте правительства.

«В настоящее время в ежедневном показателе смертности учитываются все люди с положительным результатом на СОVID-19», — говорится в заявлении. При этом, как отметили в правительстве, временной промежуток между тестированием и датой смерти не учитывается, из-за чего появились опасения, что информация о числе умерших за сутки может быть искажена. Публикация ежедневных данных о смертности будет приостановлена, пока эту проблему не решат.

Как сообщает Reuters, пересмотреть методы подсчета данных распорядился министр здравоохранения Мэттью Хэнкок. Такое указание он дал после исследования сотрудников агентства при департаменте здравоохранения Великобритании (PHE), которые пришли к выводу, что при текущем способе подсчета данные о ежедневном количестве смертей могут быть преувеличены по сравнению с другими частями Соединенного Королевства.

Ученые заявили, что пациенты с положительным результатом теста на COVID-19 будут считаться умершими из-за вируса, «даже если у них случился сердечный приступ или их сбил автобус», передает агентство.

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Технологии и медиа
Фото: Jane Barlow / PA / AP

Как заявил Би-би-си профессор Карл Хенеган из Оксфордского университета, число ежедневных смертей в Англии, о которых отчитывается PHE, «огромное». Национальная служба здравоохранения Англии сообщает о 30–35 случаях смерти в день, в то же время данные Агентства вдвое превосходят эти цифры. «Нам нужна правильная и точная статистика, чтобы мы могли по-настоящему понять эту тенденцию — иначе очень трудно понять, что происходит», — добавил он.

Сьюзан Хопкинс из PHE в свою очередь заявила, что согласованного метода подсчета смертей от COVID-19 не существует. «В Англии мы подсчитываем всех умерших, которые прошли положительный тест на коронавирус, чтобы убедиться, что наши данные максимально полны», — сказала она.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Данные о числе подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Великобритании и количестве летальных исходов в последний раз обновлялись на сайте правительства вечером 17 июля. Из них следует, что с начала пандемии в Соединенном Королевстве заболели 293,2 тыс. человек, умерли 45,2 тыс. Наибольшее количество смертей, связанных с коронавирусом (40,6 тыс.), зафиксировано в Англии. В Шотландии умерли 2491 человек, в Северной Ирландии — 556, в Уэльсе — 1546.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании по состоянию на 18 июля подтверждено 294,8 тыс. случаев заражения, скончались 45,3 тыс. пациентов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: Великобритания, Англия, коронавирус
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