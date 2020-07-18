Британия приостановила публикацию статистики по смертям от COVID-19

Причиной стали опасения о том, что информация о числе летальных исходов в сутки в Англии может быть искажена по сравнению с данными из других частей Соединенного Королевства. Минздрав поручил пересмотреть методы подсчета

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Великобритания временно остановила ежедневное обновление информации по количеству смертей от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте правительства.

«В настоящее время в ежедневном показателе смертности учитываются все люди с положительным результатом на СОVID-19», — говорится в заявлении. При этом, как отметили в правительстве, временной промежуток между тестированием и датой смерти не учитывается, из-за чего появились опасения, что информация о числе умерших за сутки может быть искажена. Публикация ежедневных данных о смертности будет приостановлена, пока эту проблему не решат.

Как сообщает Reuters, пересмотреть методы подсчета данных распорядился министр здравоохранения Мэттью Хэнкок. Такое указание он дал после исследования сотрудников агентства при департаменте здравоохранения Великобритании (PHE), которые пришли к выводу, что при текущем способе подсчета данные о ежедневном количестве смертей могут быть преувеличены по сравнению с другими частями Соединенного Королевства.

Ученые заявили, что пациенты с положительным результатом теста на COVID-19 будут считаться умершими из-за вируса, «даже если у них случился сердечный приступ или их сбил автобус», передает агентство.