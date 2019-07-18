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Кремль предложил решать «серьезные проблемы» с Зеленским после выборов
О личной встрече Путина и Зеленского говорить пока не приходится. Нужно дождаться окончания «предвыборного электорального ажиотажа» на Украине, отметил Песков
Владимир Зеленский (Фото: Serg Glovny / ZUMA Wire / ТАСС)

Россия замечает предпринимаемые Украиной шаги для нормализации отношений между двумя странами, однако решать «серьезные проблемы» нужно после парламентских выборов, которые в грядущие выходные пройдут в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Среди действий Киева после избрания президентом Владимира Зеленского, на которые обратили внимание в Кремле, — развод войск в станице Луганская. Песков выразил надежду, что достигнутые между сторонами договоренности будут подкреплены конкретными действиями по всеобъемлющему прекращению огня.

«Это очень важно. И в данном случае, наверное, главное, что два президента во время своего телефонного разговора подтвердили намерение искать пути для диалога в решении проблемных и острых вопросов», — отметил пресс-секретарь.

О личной встрече двух лидеров пока речи не идет, отметил Песков. Официальный представитель российского лидера предложил дождаться окончания выборов, чтобы «без налетов предвыборного электорального ажиотажа решать серьезные проблемы».

Политика
Помощник Зеленского заявил о желании добиться переговоров с Путиным

Ранее в четверг, 18 июля, первый помощник украинского президента Сергей Шефир заявил о намерении добиться проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что команда Зеленского хочет выйти на нормальный переговорный процесс.

Однако с выходом на прямые переговоры есть трудности. Партнеры Украины не поддерживают даже обычные телефонные звонки Зеленского Путину, рассказывал украинский лидер. От звонка, который состоялся между двумя президентами 11 июля, Зеленского отговаривали как в его окружении, так и партнеры за рубежом.

«Все партнеры Украины выступают даже против того, чтобы я просто позвонил Путину. Этот вопрос прежде всего касается Украины, этот вопрос наших граждан. Мы должны благодарить наших западных партнеров, благодарить всех за помощь, но и должны тоже иметь свои мысли», — говорил Зеленский.

Авторы: Анна Трунина, Владимир Дергачев
Теги: Кремль, Дмитрий Песков, Украина
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