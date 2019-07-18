Кремль предложил решать «серьезные проблемы» с Зеленским после выборов

О личной встрече Путина и Зеленского говорить пока не приходится. Нужно дождаться окончания «предвыборного электорального ажиотажа» на Украине, отметил Песков

Владимир Зеленский (Фото: Serg Glovny / ZUMA Wire / ТАСС)

Россия замечает предпринимаемые Украиной шаги для нормализации отношений между двумя странами, однако решать «серьезные проблемы» нужно после парламентских выборов, которые в грядущие выходные пройдут в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Среди действий Киева после избрания президентом Владимира Зеленского, на которые обратили внимание в Кремле, — развод войск в станице Луганская. Песков выразил надежду, что достигнутые между сторонами договоренности будут подкреплены конкретными действиями по всеобъемлющему прекращению огня.

«Это очень важно. И в данном случае, наверное, главное, что два президента во время своего телефонного разговора подтвердили намерение искать пути для диалога в решении проблемных и острых вопросов», — отметил пресс-секретарь.

О личной встрече двух лидеров пока речи не идет, отметил Песков. Официальный представитель российского лидера предложил дождаться окончания выборов, чтобы «без налетов предвыборного электорального ажиотажа решать серьезные проблемы».