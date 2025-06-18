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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин посетил Консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. Видео

Путин посетил Консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова
Сюжет
ПМЭФ-2025

Путин посетил Консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. Видео
Video

Президент России Владимир Путин посетил консерваторию имени Н.А.Римского-Корсакова. Экскурсию по учебному заведению для главы государства провел ректор Алексей Васильев, который рассказал о реставрационных работах. Также президент посетил концерт студентов консерватории.

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Владимир Путин консерватория посещение ПМЭФ
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