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ПМЭФ-2025 ,  
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Дмитриев назвал страну, которая может стать мостом для примирения с ЕС

Дмитриев назвал Францию возможным мостом для примирения России и Европы
Сюжет
ПМЭФ-2025
Глава РФПИ рассказал о контактах с французской стороной, в частности, бизнесом, и выразил надежду, что взаимодействие станет мостом для примирения России и Европы. Последняя «стреляет» себе в обе «ноги», добавил Дмитриев
Париж, Франция
Париж, Франция (Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press)

Французские компании контактируют с Москвой, есть надежда, что Париж поможет примирению Европы и России, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

«Франция может стать очень конструктивной силой и играть важную роль. Это своего рода мост для примирения между Россией и Европой, будем на это надеяться. Кстати, многие французские компании сейчас выходят на контакт — мы помогаем целому ряду французских бизнесов в России. Поэтому мы надеемся, что этот французский мост, существующий в том числе для французских компаний, станет конструктивной силой», — сказал он.

Дмитриев отметил, что Европа сейчас «стреляет» себе в две ноги. Первый выстрел — это потери из-за отказа российского газа в размере $1 трлн, а второй — это приход на место европейских предприятий, которые работали в России, компаний из США и других стран. «Американский бизнес оказался куда более прагматичным», — считает Дмитриев. Он добавил, что диалог о нормализации отношений с США продолжается.

Дмитриев заявил о значимом интересе иностранцев на ПМЭФ
Бизнес
Фото:kadmitriev / Telegram

Глава РФПИ указал, что у Вашингтона «растет понимание реалий» о вреде санкций и других запретов для американской стороны. «Поэтому мы продолжаем обсуждение экономических проектов с членами команды [президента Дональда] Трампа, с американскими компаниями. Сегодня, как вы знаете, был завтрак с американской торгово-промышленной палатой. Безусловно, американские партнеры также обозначают, что они надеются на прогресс по политическим вопросам до того, как масштабные инвестиции могут происходить. Поэтому вот эти два процесса двигаются параллельно: политические обсуждения и экономически-инвестиционные обсуждения», — сказал глава РФПИ.

Он подчеркнул, что американские компании не получат преференций при возвращении в Россию, такие будут только у отечественного бизнеса. В некоторых случаях возвращение будет усложнено — например, если компания «бросила» своих российских сотрудников.

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Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
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