 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Telegraph узнала об отправке в Иран «загадочных» самолетов из Китая

Telegraph: Китай направил в сторону Ирана три грузовых самолета
Сюжет
Война Израиля и Ирана
В последние дни из Китая отправились минимум три транспортных самолета, которые исчезли с радаров по мере приближения к Ирану. Эксперты считают, что груз «не может не вызывать интерес» на фоне операции Израиля

Китай после начала израильской операции против Ирана направил по направлению к этой стране минимум три грузовых самолета, сообщает The Telegraph.

Первый борт вылетел 14 июня, другие — в следующие два дня. Самолеты направлялись на запад вдоль северного Китая, пересекали Казахстан, затем на юг в Узбекистан и Туркменистан, а после исчезали с радаров по мере приближения к Ирану. Конечной точкой маршрута каждый раз был указан Люксембург, но лайнеры, по-видимому, не приближались к Европе.

Рейсы выполняли грузовые самолеты Boeing 747. Telegraph со ссылкой на авиационных экспертов пишет, что обычно их используют для перевозки военной техники и оружия. Преподаватель Эксетерского университета Андреа Гизелли, специализирующийся на отношениях Китая с Ближним Востоком и Северной Африкой, считает, что груз «не может не вызывать большого интереса» из-за ожидания, что Китай как-то поможет Ирану.

В Израиле допустили, что США могут вступить в войну с Ираном
Политика

«Крах нынешнего [иранского] режима станет серьезным ударом и вызовет большую нестабильность на Ближнем Востоке, в конечном итоге подорвав экономические и энергетические интересы Китая», — заявил Гизелли.

Китай и Иран — стратегические партнеры, они противостоят «мировому порядку под руководством США» и выступают за многополярный мир, отмечает издание. Иран является одним из ключевых поставщиков энергоносителей в Китай (до 2 млн баррелей нефти в день). Кроме того, в прошлом Пекин поставлял Тегерану материалы для производства баллистических ракет, которые могли бы быть использованы при разработке ядерного оружия, пишет Telegraph. В начале июня The Washington Post сообщала, что Иран заказал у Китая компоненты объемом в «тысячи тонн».

Вероятность того, что Пекин отправляет в Тегеран материалы военного назначения, низкая, но такую возможность исключать не следует, заявила специалист по Китаю и Ближнему Востоку в Израильском институте исследований национальной безопасности Тувия Геринг. Прямое участие в ирано-израильском конфликте может подорвать любые усилия, которые Китай предпримет для стабилизации отношений с США, ключевым союзником Израиля, отмечает газета.

Китай осудил операцию Израиля против Ирана и выразил обеспокоенность ее «серьезными последствиями». Представитель Пекина на экстренном заседании Совбеза ООН призвал Израиль приостановить все военные действия, заявив, что «новый пожар в этом регионе не нужен никому».

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай Иран Израиль самолет Boeing 747
Материалы по теме
Иран выпустил по центру Израиля около 15 ракет
Политика
Мерц выразил надежду на смену режима в Иране после ударов Израиля
Политика
В Израиле допустили, что США могут вступить в войну с Ираном
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 90,75 (-0,19) Инвестиции, 17 июн, 17:39 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 78,71 (+0,21) Инвестиции, 17 июн, 17:39
В аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты Политика, 04:14
Зеленский сократил программу своего визита в Канаду на саммит G7 Политика, 04:05
Карапетян уехал из дома в сопровождении силовиков Политика, 04:04
Reuters узнал, что G7 отказалась от коммюнике по Украине из-за США Политика, 03:34
Telegraph узнала об отправке в Иран «загадочных» самолетов из Китая Политика, 03:27
Отделения посольства США в Израиле закроют до 20 июня Политика, 03:02
Том Круз получит почетный «Оскар» Общество, 03:01
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
ЦАХАЛ сообщила о серии авиаударов по Тегерану Политика, 02:37
Умер победитель Евро-1984 Бернар Лякомб Спорт, 02:24
Макрон анонсировал «беспрецедентные санкции» против России Политика, 01:58
Хуситы заявили о намерении присоединиться к Ирану в войне с Израилем Политика, 01:51
Министр внутренней безопасности США Ноэм попала в больницу в Вашингтоне Политика, 01:30
Иран выпустил по центру Израиля около 15 ракет Политика, 01:16
В Иране задержали группу агентов «Моссада» со взрывчаткой и дронами Политика, 01:09