Telegraph узнала об отправке в Иран «загадочных» самолетов из Китая

В последние дни из Китая отправились минимум три транспортных самолета, которые исчезли с радаров по мере приближения к Ирану. Эксперты считают, что груз «не может не вызывать интерес» на фоне операции Израиля

Китай после начала израильской операции против Ирана направил по направлению к этой стране минимум три грузовых самолета, сообщает The Telegraph.

Первый борт вылетел 14 июня, другие — в следующие два дня. Самолеты направлялись на запад вдоль северного Китая, пересекали Казахстан, затем на юг в Узбекистан и Туркменистан, а после исчезали с радаров по мере приближения к Ирану. Конечной точкой маршрута каждый раз был указан Люксембург, но лайнеры, по-видимому, не приближались к Европе.

Рейсы выполняли грузовые самолеты Boeing 747. Telegraph со ссылкой на авиационных экспертов пишет, что обычно их используют для перевозки военной техники и оружия. Преподаватель Эксетерского университета Андреа Гизелли, специализирующийся на отношениях Китая с Ближним Востоком и Северной Африкой, считает, что груз «не может не вызывать большого интереса» из-за ожидания, что Китай как-то поможет Ирану.

«Крах нынешнего [иранского] режима станет серьезным ударом и вызовет большую нестабильность на Ближнем Востоке, в конечном итоге подорвав экономические и энергетические интересы Китая», — заявил Гизелли.

Китай и Иран — стратегические партнеры, они противостоят «мировому порядку под руководством США» и выступают за многополярный мир, отмечает издание. Иран является одним из ключевых поставщиков энергоносителей в Китай (до 2 млн баррелей нефти в день). Кроме того, в прошлом Пекин поставлял Тегерану материалы для производства баллистических ракет, которые могли бы быть использованы при разработке ядерного оружия, пишет Telegraph. В начале июня The Washington Post сообщала, что Иран заказал у Китая компоненты объемом в «тысячи тонн».

Вероятность того, что Пекин отправляет в Тегеран материалы военного назначения, низкая, но такую возможность исключать не следует, заявила специалист по Китаю и Ближнему Востоку в Израильском институте исследований национальной безопасности Тувия Геринг. Прямое участие в ирано-израильском конфликте может подорвать любые усилия, которые Китай предпримет для стабилизации отношений с США, ключевым союзником Израиля, отмечает газета.

Китай осудил операцию Израиля против Ирана и выразил обеспокоенность ее «серьезными последствиями». Представитель Пекина на экстренном заседании Совбеза ООН призвал Израиль приостановить все военные действия, заявив, что «новый пожар в этом регионе не нужен никому».