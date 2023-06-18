Рогов заявил о возврате под контроль России запорожского села Пятихатки

Ранее Рогов сообщил о контроле украинских сил над селом Пятихатки под Васильевкой, теперь же он заявил, что его снова взяли под контроль российские военные. Минобороны заявляло об отражении атак в данном районе

Село Пятихатки (Фото: Минобороны России)

Село Пятихатки в Запорожской области, которое ранее заняли украинские военные, вернулось под контроль России, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Наши защитники отработали по классике. Они заманили врага в огневой мешок и отработали по полной — авиацией, артиллерией и ТОС (тяжелая огнеметная система. — РБК) «Солнцепек». На данный момент противник выбит из Пятихаток русскими воинами», — сообщил Рогов.

Он же ранее днем 18 июня заявил, что Пятихатки перешли под оперативный контроль ВСУ.

Пятихатки находятся примерно в 10 км к востоку от города Васильевка, расположенного почти на берегу бывшего Каховского водохранилища, примерно в 50 км к югу от Запорожья.

Минобороны в этот же день сообщило, что атака на Пятихатки была отбита. Было нанесено «огневое поражение по местам скопления» украинских военных, уничтожено «более десятка танков, бронеавтомобилей».

В последние недели ведомство постоянно заявляет об отраженных атаках ВСУ на запорожском направлении. 18 июня военное министерство указало, что там проходили «наиболее активные действия». В районе населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка (расположены у города Орехов — 40 км к востоку от Васильевки) ВСУ «силами до трех батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, под прикрытием дымовых завес предпринимали безуспешные попытки наступательных действий», все атаки были отражены.

На южнодонецком направлении, в районе Времевского выступа (по названию села Времевка на стыке ДНР и Запорожской области) было отбито четыре атаки. Общие потери украинских сил на данных направлениях составили до 380 человек.