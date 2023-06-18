Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
При стрельбе под Чикаго погиб человек и десятки пострадали Общество, 16:50
Махачев назвал вызов Царукяна попыткой заработать на его имени Спорт, 16:39
Путин заявил о необходимости единоначалия в армии Политика, 16:35
Путин заявил, что СМИ помогли выстроить единство российского общества Политика, 16:21
Пригожин заявил о возвращении из Донбасса 32 тыс. бывших заключенных Политика, 16:14
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:10
ФИФА выявила почти 20 тыс. оскорбительных постов про игроков на ЧМ-2022 Спорт, 16:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Брянске загорелось недостроенное здание военного госпиталя Общество, 15:42
В контексте текста: Иван Янковский — о сериале «Плейлист волонтера» РБК и Okko, 15:20
Мэр Петрозаводска решил поехать на спецоперацию добровольцем «Ахмата» Политика, 15:16
Глава УЕФА назвал ошибкой тактику саудовцев скупать возрастных суперзвезд Спорт, 14:52
Минобороны сообщило об отражении четырех атак на Времевском выступе Политика, 14:37
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 14:33
Спецназ взял штурмом банк с заложниками в Астане. Видео Общество, 14:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин заявил о необходимости единоначалия в армии

Владимир Путин: в армии должно быть единоначалие
На встрече Путина с военкорами прозвучала идея о создании рабочей группы администрации президента для координации инициатив в зоне боевых действий. Президент сказал, что это нужно делать, но создавать рабочую группу бессмысленно
Фото: Михаил Кальянов / URA.RU / ТАСС
Фото: Михаил Кальянов / URA.RU / ТАСС

В вооруженных силах должно быть единоначалие, и создавать рабочие группы на уровне администрации президента для работы там не стоит, заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами, фрагменты которой были показаны телеканалом «Россия 1». Там было предложено создать рабочую группу из администрации президента (АП) для систематизации и координации новых идей из зоны боевых действий.

Путин поддержал идею в части необходимости поиска и селекции идей, а создание рабочей группы счел бессмысленным.

«Создать какую-то группу администрации, чтобы она постоянно там шастала среди командиров. Здесь есть проблемы. В армии должно быть единоначалие, понимаете?» — сказал глава государства (цитата «РИА Новости»).

Он отметил, что «собирать информацию и селектировать ее по наиболее перспективным техническим средствам, военно-техническим — конечно, это было бы очень здорово», но известна мысль: «хотите загубить дело — создайте рабочую группу».

Путин также отметил важность информационной работы.

«В чисто информационном пространстве каждое ваше действие должно работать на укрепление работоспособности российского государства. И ни в коем случае нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше государственных. Не тот случай и не то время», — сказал глава государства военкорам.

Читайте на РБК Pro
Побьет ли нефть новый исторический рекорд и как это повлияет на акции
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
Как перестать растрачивать энергию впустую — 21 принцип и 23 правила
Топ-50 самых востребованных франшиз России. Ежегодный рейтинг РБК Pro

На встрече с военкорами Путин также поднимал вопрос о правовом статусе частных военных компаний (ЧВК) и добровольческих отрядов в зоне спецоперации. Президент сообщил, что обратился к Минобороны и в Госдуму, чтобы «все привести в соответствие со здравым смыслом, со сложившейся практикой и законом».

По мнению Путина, все, кто участвует в боевых действиях, — защитники Отечества и все они «должны быть в равном положении». Глава государства рассказал, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые принимают участие в спецоперации, хотя, вернувшись «на гражданку», они иногда «возвращаются на ту же дорожку».

Осужденные участвовали в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». По данным ее главы Евгения Пригожина, были завербованы 50 тыс. «зэков», из них погибли 20%, а к 18 июня 32 тыс. вернулись из зоны спецоперации.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин армия России Военная операция на Украине
Материалы по теме
Путин рассказал, как отдал приказ военному вернуться со спецоперации
Политика
Журналисты раскрыли содержание договора с Киевом, который показал Путин
Политика
Путин рассказал о звонке командиру с вопросом о чеченских подразделениях
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter