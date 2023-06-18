Путин заявил о необходимости единоначалия в армии

На встрече Путина с военкорами прозвучала идея о создании рабочей группы администрации президента для координации инициатив в зоне боевых действий. Президент сказал, что это нужно делать, но создавать рабочую группу бессмысленно

Фото: Михаил Кальянов / URA.RU / ТАСС

В вооруженных силах должно быть единоначалие, и создавать рабочие группы на уровне администрации президента для работы там не стоит, заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами, фрагменты которой были показаны телеканалом «Россия 1». Там было предложено создать рабочую группу из администрации президента (АП) для систематизации и координации новых идей из зоны боевых действий.

Путин поддержал идею в части необходимости поиска и селекции идей, а создание рабочей группы счел бессмысленным.

«Создать какую-то группу администрации, чтобы она постоянно там шастала среди командиров. Здесь есть проблемы. В армии должно быть единоначалие, понимаете?» — сказал глава государства (цитата «РИА Новости»).

Он отметил, что «собирать информацию и селектировать ее по наиболее перспективным техническим средствам, военно-техническим — конечно, это было бы очень здорово», но известна мысль: «хотите загубить дело — создайте рабочую группу».

Путин также отметил важность информационной работы.

«В чисто информационном пространстве каждое ваше действие должно работать на укрепление работоспособности российского государства. И ни в коем случае нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше государственных. Не тот случай и не то время», — сказал глава государства военкорам.

На встрече с военкорами Путин также поднимал вопрос о правовом статусе частных военных компаний (ЧВК) и добровольческих отрядов в зоне спецоперации. Президент сообщил, что обратился к Минобороны и в Госдуму, чтобы «все привести в соответствие со здравым смыслом, со сложившейся практикой и законом».

По мнению Путина, все, кто участвует в боевых действиях, — защитники Отечества и все они «должны быть в равном положении». Глава государства рассказал, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые принимают участие в спецоперации, хотя, вернувшись «на гражданку», они иногда «возвращаются на ту же дорожку».

Осужденные участвовали в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». По данным ее главы Евгения Пригожина, были завербованы 50 тыс. «зэков», из них погибли 20%, а к 18 июня 32 тыс. вернулись из зоны спецоперации.