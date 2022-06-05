РКН заблокировал сайты проекта Зеленского и гастроклуба «Пища для ума»
Роскомнадзор заблокировал сайт украинского агентства гастротуризма «Пища для ума», которое организует гастрономические туры в Европу, следует из реестра ведомства.
Ранее при попытке открыть сайт на его главной странице пользователи из России и Белоруссии видели предупреждение с осуждением военной операции на Украине.
Если зайти на сайт, находясь на территории другого государства, можно увидеть другое объявление — о приостановке деятельности гастроклуба до конца военных действий на Украине. «Мы больше не принимаем заявки от жителей РФ на участие в наших гастротурах», — добавили организаторы. В соцсетях гастроклуба после начала военной операции его создатели публикуют антивоенные записи.
РБК направил запрос в Роскомнадзор.
Российское ведомство также заблокировало сайты инициативы United24, созданной президентом Украины Владимиром Зеленским для сбора пожертвований на счета нацбанка страны, изданий «Грати» и «Укроп», сайта новостей Кривого Рога «Свои» и других украинских СМИ, а также молдавского Disinfo и белорусских Ex-Press и Intex Press.
Доступ к сайтам ограничен на основании статьи 15.3 закона об информации, в соответствии с которой по требованию Генпрокуратуры могут блокироваться ресурсы с призывами к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности или «участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи», а также информационные материалы нежелательных организаций.
Основанием для ограничения доступа ко всем сайтам стали решения прокуратуры от 2 июня, следует из реестра регулятора.