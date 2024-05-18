Экс-главком НАТО в Европе назвал большую угрозу США, чем Россия

По мнению адмирала в отставке Ставридиса, США столкнулись с серьезным расколом в обществе, в том числе по партийной линии, и это несет для страны гораздо большую угрозу, чем противники на международной арене

Фото: Roberto Schmidt / Getty Images

Наибольшей угрозой для США являются не Россия, Китай и Иран, а разногласия внутри американского общества, такое мнение в колонке для Bloomberg высказал адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

«Что меня беспокоит больше всего? Ответ может вас удивить: это раскол внутри американского общества, и прежде всего то, каким образом обычные разногласия по поводу политики национальной безопасности — от помощи Украине до уровня поддержки, которую мы должны оказывать Израилю, — превратились в гиперпартийные перебранки в конгрессе, в кампусах и онлайне», — пишет он.

Адмирал в отставке намекает на длившееся более полугода согласование финансирования США помощи Украине и Израилю в конгрессе и на пропалестинские протесты в американских вузах.

Отвечая на вопрос: «что делать?», Ставридис дает следующие рекомендации: