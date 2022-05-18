МИД объявил о закрытии корпункта канадского телеканала CBC в Москве
Россия закроет корпункт канадского телеканала CBC в Москве и аннулирует визы журналистов, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга велась во «ВКонтакте».
«Принято решение о введении ответных мер в связи с действиями Канады, а именно — закрытие московского корпункта канадской государственной телерадиовещательной корпорации CBC, включая аннулирование аккредитаций и российских виз ее журналистов», — сказала она.
Захарова отметила, что мера не направлена против народа Канады. По ее словам, Оттава «проводит неприкрытый русофобский курс», а CBC превратился в «пропагандистский рупор», который распространяет фейки о России. Однако причиной закрытия корпункта стало не это, а меры против российских СМИ, пояснила Захарова.
По словам представителя МИДа, все ограничительные меры против России не останутся без ответа и «реакция неизбежна».
РБК отправил запрос в CBC.
Государственная телерадиокомпания CBC была основана в 1941 году. Помимо Канады и Москвы ее бюро есть в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне и Пекине.
Канада в середине марта запретила вещание российского телеканала RT на английском и французском языках, поскольку оно «не отвечает общественным интересам». Канадским вещателям запретили распространять сигналы RT и RT France. До этого трансляцию RT прекратили в ЕС, Австралии, Британии.
Ранее аналогичные ответные меры Россия ввела против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (признана Минюстом СМИ-иноагентом). В начале февраля регулятор Германии запретил вещание RT DE в стране из-за отсутствия лицензии. Российский телеканал заявил, что право на вещание для него предусмотрено Европейской конвенцией о трансграничном телевидении и у него есть лицензия в Сербии. После этого МИД сообщил о запрете на трансляцию Deutsche Welle в России и закрыл его корпункты. Минюст внес телерадиокомпанию в список иноагентов в конце марта.