Посла Испании вызвали в МИД России

Агентство EFE не уточнило причин, «РИА Новости» в МИДе рассказали, что вызов посла связан с решением Испании выслать 25 российских дипломатов

Маркос Гомес Мартинес (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

МИД России 18 мая вызвал посла Испании, сообщают дипломатические источники EFE. Как пояснили «РИА Новости» в МИДе, мера связана с высылкой российских дипломатов из королевства.

5 апреля власти Испании решили выслать 25 сотрудников посольства, «представляющих угрозу интересам и безопасности» страны. Представитель МИДа Мария Захарова пообещала «соответствующую реакцию», но никаких ответных мер пока не последовало.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в начале мая заявил, что высылка российского посла Юрия Корчагина не обсуждается, потому что его присутствие в стране символизирует наличие путей к диалогу. Альбарес подчеркнул, что «практически никаких контактов» с послом у МИДа нет.

Захарова после этого заявила, что расценивает слова министра как «неэтичную попытку оказания давления» на российского посла. По ее мнению, сама постановка вопроса о высылке руководителя иностранного представительства «свидетельствует о безрассудном копировании испанским руководством линии ряда наиболее русофобских и озлобленных государств ЕС и НАТО, а также об утрате властями способности к самостоятельной и сбалансированной оценке происходящих процессов на Европейском континенте». Представитель МИДа подчеркнула, что такой подход Мадрида «вряд ли будет способствовать поддержанию двусторонних связей».

После начала военной операции на Украине многие европейские страны объявили работников диппредставительств России персонами нон грата. Самыми крупными стали высылки из Польши и Франции в апреле (45 и 30 сотрудников соответственно).

После высылки персонала в других государствах МИД не раз вызывал иностранных послов, чтобы объявить персонами нон грата их дипломатов.