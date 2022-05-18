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Высылки дипломатов ,  
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Посла Испании вызвали в МИД России

Агентство EFE не уточнило причин, «РИА Новости» в МИДе рассказали, что вызов посла связан с решением Испании выслать 25 российских дипломатов
Маркос Гомес Мартинес
Маркос Гомес Мартинес (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

МИД России 18 мая вызвал посла Испании, сообщают дипломатические источники EFE. Как пояснили «РИА Новости» в МИДе, мера связана с высылкой российских дипломатов из королевства.

5 апреля власти Испании решили выслать 25 сотрудников посольства, «представляющих угрозу интересам и безопасности» страны. Представитель МИДа Мария Захарова пообещала «соответствующую реакцию», но никаких ответных мер пока не последовало.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в начале мая заявил, что высылка российского посла Юрия Корчагина не обсуждается, потому что его присутствие в стране символизирует наличие путей к диалогу. Альбарес подчеркнул, что «практически никаких контактов» с послом у МИДа нет.

Захарова после этого заявила, что расценивает слова министра как «неэтичную попытку оказания давления» на российского посла. По ее мнению, сама постановка вопроса о высылке руководителя иностранного представительства «свидетельствует о безрассудном копировании испанским руководством линии ряда наиболее русофобских и озлобленных государств ЕС и НАТО, а также об утрате властями способности к самостоятельной и сбалансированной оценке происходящих процессов на Европейском континенте». Представитель МИДа подчеркнула, что такой подход Мадрида «вряд ли будет способствовать поддержанию двусторонних связей».

Испания решила выслать 25 российских дипломатов
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Вид на здание посольства РФ в Мадирде

После начала военной операции на Украине многие европейские страны объявили работников диппредставительств России персонами нон грата. Самыми крупными стали высылки из Польши и Франции в апреле (45 и 30 сотрудников соответственно).

После высылки персонала в других государствах МИД не раз вызывал иностранных послов, чтобы объявить персонами нон грата их дипломатов.

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