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Пентагон не нашел виновных в гибели жителей из-за ударов ВВС США по Сирии

Речь идет об авиаударах 2019 года в сирийском Багузе, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Расследование была начато в ноябре 2021 года после разоблачительной публикации The New York Times
Фото: Can Erok / Zuma / ТАСС
Фото: Can Erok / Zuma / ТАСС

Проведенное Пентагоном расследование установило отсутствие вины военнослужащих США в гибели гражданских лиц в результате американского авиаудара в сирийском Багузе в 2019 году. Результаты расследования, начатого в ноябре 2021 года, опубликованы американским военным ведомством.

«Нарушений правил ведения боевых действий или законов войны не было <...> [ВВС США] действовали в рамках утвержденной президентом оборонительной стратегии и не наносили удары преднамеренно или безосновательно для больших жертв среди мирного населения», — говорится в заключении главы командования сухопутных войск генерала Майкла Гаррета, проводившего разбор инцидента по указанию министра обороны Ллойда Остина.

При этом в заключении сказано, что причастные к нанесению ударов американские военные своевременно не уведомили внутренний надзорный орган о возможности гибели гражданских лиц.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри, отвечая на вопросы журналистов, связанные с публикацией заключения, отметил, что привлечение к ответственности военных за задержку в предоставлении информации о гражданских жертвах является «гипотетическим вопросом». Он также сказал, что в Пентагоне сожалеют и приносят извинения в связи с инцидентом, однако не видят оснований для привлечения причастных к ответственности.

Пентагон расследует удары ВВС США в Сирии в 2019 году по мирным жителям
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

14 ноября 2021 года американская газета The New York Times со ссылкой на военные источники сообщила, что Соединенные Штаты намеренно скрыли гибель не менее 80 человек после авиаудара американских ВВС в марте 2019 года возле сирийского города Багуз (находится на границе с Ираком).

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По информации издания, 18 марта 2019 года американский штурмовик F-15E сбросил на толпу людей одну 500-фунтовую бомбу и две бомбы весом 2 тыс. фунтов (227 кг и 907 кг соответственно). Военные тогда заявили, что в толпе среди мирных жителей скрывались террористы.

NYT также указала, что высокопоставленные военные и чиновники пытались скрыть последствия «катастрофического удара», а число жертв было преуменьшено. По информации газеты, силы коалиции бульдозером сравняли место бомбардировки и не провели независимого расследования.

Спустя две недели после публикации материала министр обороны США Ллойд Остин поручил провести новое расследование авиаударов.

США участвовали в военной операции в Сирии с 2014 года. При поддержке авиации Соединенных Штатов и их союзников удалось освободить от боевиков значительную часть провинций Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор, а также занять город Ракка. В декабре 2018 года экс-президент США Дональд Трамп объявил о выводе военного контингента с территории Сирии. Свое решение он объяснил разгромом основной части боевиков.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Пентагон Сирия авиаудары ВВС США мирные жители
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