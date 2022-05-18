Пентагон не нашел виновных в гибели жителей из-за ударов ВВС США по Сирии

Речь идет об авиаударах 2019 года в сирийском Багузе, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Расследование была начато в ноябре 2021 года после разоблачительной публикации The New York Times

Фото: Can Erok / Zuma / ТАСС

Проведенное Пентагоном расследование установило отсутствие вины военнослужащих США в гибели гражданских лиц в результате американского авиаудара в сирийском Багузе в 2019 году. Результаты расследования, начатого в ноябре 2021 года, опубликованы американским военным ведомством.

«Нарушений правил ведения боевых действий или законов войны не было <...> [ВВС США] действовали в рамках утвержденной президентом оборонительной стратегии и не наносили удары преднамеренно или безосновательно для больших жертв среди мирного населения», — говорится в заключении главы командования сухопутных войск генерала Майкла Гаррета, проводившего разбор инцидента по указанию министра обороны Ллойда Остина.

При этом в заключении сказано, что причастные к нанесению ударов американские военные своевременно не уведомили внутренний надзорный орган о возможности гибели гражданских лиц.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри, отвечая на вопросы журналистов, связанные с публикацией заключения, отметил, что привлечение к ответственности военных за задержку в предоставлении информации о гражданских жертвах является «гипотетическим вопросом». Он также сказал, что в Пентагоне сожалеют и приносят извинения в связи с инцидентом, однако не видят оснований для привлечения причастных к ответственности.

14 ноября 2021 года американская газета The New York Times со ссылкой на военные источники сообщила, что Соединенные Штаты намеренно скрыли гибель не менее 80 человек после авиаудара американских ВВС в марте 2019 года возле сирийского города Багуз (находится на границе с Ираком).

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По информации издания, 18 марта 2019 года американский штурмовик F-15E сбросил на толпу людей одну 500-фунтовую бомбу и две бомбы весом 2 тыс. фунтов (227 кг и 907 кг соответственно). Военные тогда заявили, что в толпе среди мирных жителей скрывались террористы.



NYT также указала, что высокопоставленные военные и чиновники пытались скрыть последствия «катастрофического удара», а число жертв было преуменьшено. По информации газеты, силы коалиции бульдозером сравняли место бомбардировки и не провели независимого расследования.

Спустя две недели после публикации материала министр обороны США Ллойд Остин поручил провести новое расследование авиаударов.



США участвовали в военной операции в Сирии с 2014 года. При поддержке авиации Соединенных Штатов и их союзников удалось освободить от боевиков значительную часть провинций Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор, а также занять город Ракка. В декабре 2018 года экс-президент США Дональд Трамп объявил о выводе военного контингента с территории Сирии. Свое решение он объяснил разгромом основной части боевиков.