Экс-полпред президента в КС решил перейти на работу в Верховный суд

Кандидатуру Михаила Кротова рассмотрят 26 мая. В Конституционном суде он проработал 15 лет

Бывший полпред президента в Конституционном суде Михаил Кротов может получить должность судьи Верховного суда. Его кандидатуру обсудит Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на своем заседании 26 мая. Это следует из повестки заседания, на которую обратили внимание «Ведомости».

Издание со ссылкой на собеседника в юридическом сообществе указывает, что Кротов якобы рассчитывал на должность председателя Конституционного суда (эту должность с 2003 года занимает Валерий Зорькин). Однако потом он «разуверился в подобной перспективе».

Адвокат Сергей Голубок, который оппонировал Кротову в Конституционном суде, указывает, что существуют прецеденты, когда человек без опыта работы в низовых звеньях судебной системы (как у Кротова) получал работу в Верховном суде. Например, секретарь президиума ВС Виктор Момотов до своего назначения был деканом юридического факультета Кубанского государственного университета.

Кротов был полномочным представителем президента в Конституционном суде с 2005 года. До этого он был проректором Санкт-Петербургского государственного университета по правовым и экономическим вопросам, а также был первым заместителем генерального директора ОАО «Газпром-Медиа».