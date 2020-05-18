Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
Процессный подход к управлению компанией: почему важно работать сообща Pro, 08:39 В Южной Каролине состоялся первый после карантина этап NASCAR Спорт, 08:34 Экс-полпред президента в КС решил перейти на работу в Верховный суд Политика, 08:29 Президент Ла Лиги подтвердил дату возобновления сезона в Испании Спорт, 08:12 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:08 Почему содержание офисов во многих офшорах становится непосильной ношей Pro, 08:01 РБК Pro: как действовать работодателям после отмены «нерабочих дней» Pro, 08:00 Банки указали властям на угрозу списания алиментов по долгам Финансы, 08:00 Кто скупает торговые центры в разгар пандемии — Bloomberg Pro, 07:59 Около двух тысяч подмосковных медиков заразились коронавирусом Общество, 07:59 Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц Бизнес, 07:57 СМИ сообщили о гибели семи человек при подрыве автомобиля в Афганистане Общество, 07:50 СМИ узнали о планах половины регионов ужесточить правила продажи алкоголя Бизнес, 07:47 В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом Общество, 07:32
Новости без коронавируса ,  
0 

Экс-полпред президента в КС решил перейти на работу в Верховный суд

Кандидатуру Михаила Кротова рассмотрят 26 мая. В Конституционном суде он проработал 15 лет

Бывший полпред президента в Конституционном суде Михаил Кротов может получить должность судьи Верховного суда. Его кандидатуру обсудит Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на своем заседании 26 мая. Это следует из повестки заседания, на которую обратили внимание «Ведомости».

Издание со ссылкой на собеседника в юридическом сообществе указывает, что Кротов якобы рассчитывал на должность председателя Конституционного суда (эту должность с 2003 года занимает Валерий Зорькин). Однако потом он «разуверился в подобной перспективе».

Адвокат Сергей Голубок, который оппонировал Кротову в Конституционном суде, указывает, что существуют прецеденты, когда человек без опыта работы в низовых звеньях судебной системы (как у Кротова) получал работу в Верховном суде. Например, секретарь президиума ВС Виктор Момотов до своего назначения был деканом юридического факультета Кубанского государственного университета.

Титов предложил Верховному суду ускорить цифровизацию всех судов
Общество
Борис Титов

Кротов был полномочным представителем президента в Конституционном суде с 2005 года. До этого он был проректором Санкт-Петербургского государственного университета по правовым и экономическим вопросам, а также был первым заместителем генерального директора ОАО «Газпром-Медиа».

От должности полпреда Кротова освободили 31 января. В указе президента Владимира Путина такое решение объяснялось переходом чиновника «на другую работу». Место Кротова занял бывший министр юстиции Александр Коновалов. За два дня до президентского указа был объявлен конкурс на должность судьи Верховного суда.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Верховный суд, Конституционный суд
Материалы по теме
Верховный суд рекомендовал судам рассматривать все дела по интернету
Общество
Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter