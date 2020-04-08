Титов предложил Верховному суду ускорить цифровизацию всех судов

Борис Титов (Фото: Global Look Press)

Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, необходимо расширить практику цифрового судопроизводства. Об этом говорится в письме, которое бизнес-омбудсмен Борис Титов направил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву (есть в распоряжении РБК).

Титов отметил, что возможность электронной подачи заявлений, жалоб и прочих документов, появление электронных карточек дел и личных кабинетов уже зарекомендовали себя в системе арбитражных судов. Ситуация, сложившаяся в связи с принятыми для борьбы с коронавирусом ограничениями, подчеркивает необходимость внедрения таких инструментов и в практику судов общей юрисдикции, считает бизнес-омбудсмен.

«Аналогичные возможности для судов общей юрисдикции существенно снизят нагрузку по обеспечению их деятельности, будут способствовать повышению доступности правосудия и обеспечению разумных сроков судопроизводства», — говорится в письме. Титов также предложил расширить возможность и дистанционного рассмотрения дел.

Бизнес-омбудсмен предложил председателю Верховного суда создать рабочую группу для обсуждения этой идеи и выработке концепции цифрового судопроизводства.

РБК направил запрос в пресс-службу Верховного суда.