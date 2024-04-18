ФСБ завела дела против свыше 30 человек за незаконную активацию SIM-карт
ФСБ пресекла деятельность владельцев SIM-боксов, через которые можно было незаконно активировать аккаунты в соцсетях, мессенджерах, банковские счета и кошельки, в том числе в рамках диверсионной и террористической деятельности, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Операция проводилась в прошедшем марте в 40 российских регионах. Были изъяты 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт.
«В отношении 30 лиц органами полиции возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 (мошенничество) УК России, в отношении еще двух, причастных к неправомерному доступу к аккаунтам «Госуслуг», — по ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) УК России», — добавили в ЦОС.
Среди задержанных есть житель Санкт-Петербурга 1980 года рождения, который активировал российские SIM-карты «в интересах украинских террористических организаций».
SIM-боксы используются для хранения и работы большого числа SIM-карт, такие устройства могут вмещать до полутысячи «симок». Они позволяют совершать одновременно десятки вызовов и отправлять сотни сообщений в час.
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