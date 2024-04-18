Мэр Воронежа сообщил о повреждении девяти домов при падении дрона
После падения перехваченного над Воронежем беспилотника в городе были повреждены несколько домов и склад, сообщил в телеграм-канале мэр Вадим Кстенин.
Как ранее сообщал глава Воронежской области Александр Гусев, в результате падения дрона была повреждена принадлежащая индивидуальному предпринимателю пилорама. Также, указал Кстенин, есть повреждения крыши склада комбината благоустройства поблизости.
«За утро выявлены повреждения одного автомобиля и девяти домов. Возгораний по ним не было <...> Ущерб имеет разную степень: где-то только осыпалась штукатурка, а где-то повреждения серьезные — выбиты окна, пострадали входные группы, надворные постройки», — отметил мэр.
Гусев сообщал, что в результате атаки пострадала пенсионерка, она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.
Помимо беспилотника, в небе над Воронежской областью уничтожили три метеозонда, обошлось без последствий и жертв. Также ночью подверглись атакам Белгородская и Ростовская области: в первой уничтожили две ракеты, 19 снарядов, 16 беспилотников и два воздушных шара, при этом пострадала одна женщина, ее госпитализировали; во второй, в районе Каменска-Шахтинского, уничтожены три дрона, было повреждено промышленное здание, сотрудник предприятия получил порезы.
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