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Chevron $146 (+20,83%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Администрация Трампа запретила разглашать данные о ядерном арсенале США
Администрация США запретила публиковать информацию о ядерном арсенале страны. Таким образом, Белый дом при Дональде Трампе отказался от практики, начатой при Бараке Обаме
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

О решении Белого дома стало известно из письма, которое Министерство энергетики США направило в Федерацию американских ученых, сообщает The New York Times. Чиновники никак не объяснили это решение, однако указали, что оно было принято после долгого обсуждения.

Позицию Белого дома ученые подвергли критике. Глава Ядерного информационного проекта Ханс Кристенсен назвал ее контрпродуктивной. По его мнению, у правительства нет никакой необходимости скрывать данные о ядерном арсенале страны, а решение администрации Трампа отбрасывает США на 20 лет назад в вопросе открытости информации.

По мнению Кристенсена, Белый дом тем самым позволяет другим странам также скрывать данные о количестве ядерных боеголовок. «Это особенно любопытно на фоне критики в адрес России и Китая со стороны администрации Трампа», — подчеркнул ученый.

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В мае 2010 года администрация президента-демократа Барака Обамы впервые с 1945 года решила рассекретить информацию о количестве американских ядерных боеголовок. С тех пор эти данные публиковались по запросу Федерации американских ученых. Последний раз Белый дом раскрывал информацию о ядерном арсенале в прошлом году. Тогда выяснилось, что США располагали 3822 боеголовками по состоянию на 30 сентября 2017 года.

NYT отмечает, что Москва также не раскрывает информацию о ядерном арсенале страны. Официально говорится лишь о количестве развернутых боеголовок, число которых не может превышать 1550 в соответствии с договором СНВ-3. Однако при этом речь не идет о зарядах, которые хранятся на складах.

По мнению американских ученых, у России в наличии примерно 4350 боеголовок.
Автор: Артем Филипенок
Теги: ядерное оружие
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