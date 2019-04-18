СМИ узнали об планах соратника Трампа уйти с поста министра энергетики

Рик Перри, с 2016 года возглавлявший министерство энергетики США, раздумывает об уходе из Белого дома. В период президентской кампании он соперничал с Трампом, однако наладил хорошие отношения с новым президентом после выборов

Фото: Thaier al-Sudani / Reuters

Министр энергетики США Рик Перри намерен уйти в отставку. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщают агентства Bloomberg и Reuters.

По словам одного из собеседников Bloomberg, решение Перри — не окончательное, он все еще обдумывает возможность ухода. Вместе с тем, несколько источников утверждают, что последние несколько недель он изучал эту возможность.

Рик Перри с 2000 по 2015 год был губернатором Техаса и считался влиятельным лоббистом нефтегазового гиганта Chevron. В 2015 году он вступил в президентскую гонку, на некоторое время став соперником Трампа. Однако позднее, после победы миллиардера, Перри вошел в его команду.

Перри неоднократно критиковал решения администрации. В частности, экс-губернатор Техаса достаточно лояльно относился к иммигрантам, что противоречило позиции Трампа. Несмотря на это, отмечает Bloomberg, всегда сохранял хорошие отношения с президентом. Дональд Трамп рассматривал возможность назначения Перри, отслужившего в ВВС США. министром обороны. Однако в итоге он стал главой Министерства энергетики. Трамп не исключал и его назначения на пост министра национальной безопасности. Президент лично сделал ему такое предложение незадолго до того, как отправил в отставку Кирстен Нильсен. Однако тогда Перри ответил отказом.

Перри участвовал в формировании американской позиции по газопроводу «Северный поток — 2». В ноябре 2018 года он заявил, что США будут продолжать противодействовать «Северному потоку-2» на стороне Украины и готовы предложить ей помощь. США по-прежнему выступают против «Северного потока-2» и любого источника энергии, который может быть использован в качестве заложника нестабильными государственными субъектами», — говорил он.