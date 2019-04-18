Эксперты предсказали победителю конкурса Дерипаски попадание под санкции

Потенциальный получатель вознаграждения за установление причин, почему Олег Дерипаска попал под санкции США, может сам стать жертвой ограничений. Бизнесмен пообещал заплатить журналистам за расследование попадания в черный список

Олег Дерипаска (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Выплата Олегом Дерипаской вознаграждения в $600 тыс. за расследование о том, почему он попал под санкции США, может противоречить положениям закона ​«О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом написал в Twitter ​Брайан О'Тул, экс-советник OFAC, санкционного бюро Минфина США. «Это может быть легко истолковано как существенная транзакция с внесенным в список SDN [санкционный список российских юридических и физических лиц] россиянином и, таким образом, повлечь за собой применение санкций», — написал он.

Статья 228 CAATSA запрещает неамериканским гражданам участие в «существенных транзакциях» с российскими лицами из списка SDN. Точных критериев «существенности» сделки законом не установлено, но ее относительный размер будет принят во внимание Минфином США. Потенциальное наказание за сделку с Дерипаской подразумевает блокировку активов в американской юрисдикции. А гражданам США вообще запрещено вести какие-либо дела с предпринимателем.

Даже если бы Дерипаска относился к инициативе с расследованием всерьез, что сомнительно, санкции действительно ставят вопрос о реализации такой идеи, сказал РБК аналитик консалтинговой компании AKE Group Максимилиан Хесс. «Транзакция с вознаграждением не может прийти от Дерипаски напрямую. Сложно представить, чтобы какой-либо банк стал выполнять эту операцию», — уточнил эксперт.

По словам главы французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин, журналистский конкурс, как сообщается, будет объявлен от имени адвокатов Дерипаски, а призовой фонд, судя по всему, будет выделен лично им. Наличие посредника в виде юристов может сгладить возможный риск попадания под штрафные меры, допустил эксперт. «Но подкопаться [американским властям] здесь все равно можно: журналист или СМИ выполняет работу в рамках коммерческой сделки для бенефициара Дерипаски, который за этой через посредника выплачивает солидный гонорар, — сказал Волошин.

В то же время риски попасть под штрафные меры пока что только теоретические, заметил Волошин. На сегодняшний день не было ни одного случая попадания физических лиц или компаний под вторичные санкции по статье 228 CAATSA, обратил внимание эксперт.