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Chevron $146 (+20,83%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Эксперты предсказали победителю конкурса Дерипаски попадание под санкции
Потенциальный получатель вознаграждения за установление причин, почему Олег Дерипаска попал под санкции США, может сам стать жертвой ограничений. Бизнесмен пообещал заплатить журналистам за расследование попадания в черный список
Олег Дерипаска (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Выплата Олегом Дерипаской вознаграждения в $600 тыс. за расследование о том, почему он попал под санкции США, может противоречить положениям закона ​«О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом написал в Twitter ​Брайан О'Тул, экс-советник OFAC, санкционного бюро Минфина США. «Это может быть легко истолковано как существенная транзакция с внесенным в список SDN [санкционный список российских юридических и физических лиц] россиянином и, таким образом, повлечь за собой применение санкций», — написал он.

Статья 228 CAATSA запрещает неамериканским гражданам участие в «существенных транзакциях» с российскими лицами из списка SDN. Точных критериев «существенности» сделки законом не установлено, но ее относительный размер будет принят во внимание Минфином США. Потенциальное наказание за сделку с Дерипаской подразумевает блокировку активов в американской юрисдикции. А гражданам США вообще запрещено вести какие-либо дела с предпринимателем.

Даже если бы Дерипаска относился к инициативе с расследованием всерьез, что сомнительно, санкции действительно ставят вопрос о реализации такой идеи, сказал РБК аналитик консалтинговой компании AKE Group Максимилиан Хесс. «Транзакция с вознаграждением не может прийти от Дерипаски напрямую. Сложно представить, чтобы какой-либо банк стал выполнять эту операцию», — уточнил эксперт.

По словам главы французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин, журналистский конкурс, как сообщается, будет объявлен от имени адвокатов Дерипаски, а призовой фонд, судя по всему, будет выделен лично им. Наличие посредника в виде юристов может сгладить возможный риск попадания под штрафные меры, допустил эксперт. «Но подкопаться [американским властям] здесь все равно можно: журналист или СМИ выполняет работу в рамках коммерческой сделки для бенефициара Дерипаски, который за этой через посредника выплачивает солидный гонорар, — сказал Волошин.

В то же время риски попасть под штрафные меры пока что только теоретические, заметил Волошин. На сегодняшний день не было ни одного случая попадания физических лиц или компаний под вторичные санкции по статье 228 CAATSA, обратил внимание эксперт.

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Впрочем, считает Волошин, закон CAATSA — не единственный риск для журналистов, которые хотели бы провести расследование по просьбе Дерипаски. «Осуществление журналистского расследования предполагает контакты с американскими гражданами, в том числе чиновниками, пусть и бывшими, а лучше — физическое присутствие в США. В этом случае журналиста могут рассматривать в качестве «иностранного агента», действующего от имени так называемого иностранного принципала, или foreign principal», — сказал эксперт РБК, отметив, что Дерипаска может считаться foreign principal согласно определению этого термина в законодательстве США. В таких условиях для работы журналисту потребуется регистрация в рамках Акта о регистрации иностранных агентов (FARA) ​. «В противном случае может возникнуть ситуация, в которую попала Мария Бутина [ее обвинили в том числе в работе в качестве иноагента без регистрации]», — пояснил аналитик.

Ранее The Financial Times (FT) сообщала, что адвокаты Дерипаски на этой неделе намерены учредить призовой фонд размером в $600 тыс. для изданий и журналистов, которые смогут раскрыть истинные причины включения бизнесмена в американский санкционный список. Адвокаты бизнесмена настаивают на том, что решение Минфина США стало следствием внутриполитических разногласий в стране и на самом деле не связано с какими-либо нарушениями самого Дерипаски.

Как отмечает FT, Дерипаска недоволен тем, что после снятия ограничений с UC Rusal и En+ в конгрессе обвиняли американского президента Дональда Трампа в недостаточной жесткости по отношению к России. «Конгресс хочет больше крови, но люди там абсолютно не представляют, что происходит в России или где бы то ни было в мире. У них нет фактов, нет оснований, только грязная ложь», — сказал в интервью газете бизнесмен.
 

Автор: Евгений Пудовкин
При участии: Иван Ткачёв
Теги: Олег Дерипаска, санкции США, вознаграждение, Россия - США
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