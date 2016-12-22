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Премьер Сирии из-за военной операции США не приедет на форум в Ялту
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Премьер Сирии из-за военной операции США не приедет на форум в Ялту
Политика, 16:00
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Премьер Сирии из-за военной операции США не приедет на форум в Ялту
Премьер-министр Сирии Имад Хамис не приедет на форум в Ялте из-за напряженной ситуации в стране. Во главе делегации его сменит министр экономики. На форуме обсудят создание предприятия для обхода проблем при проведении платежей
Имад Хамис (Фото: Ebrahim Noroozi / AP)

Премьер-министр Сирии Имад Хамис не приедет на IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), сообщил РБК председатель правления фонда ЯМЭФ Андрей Назаров. По словам Назарова, такое решение было принято сирийским руководством накануне начала работы форума из-за напряженной ситуации в Сирии после последних атак на объекты правительственных войск. Форум пройдет в Ялте с 19 по 21 апреля.

«Вчера было принято это решение, хотя до этого планировалось, что премьер-министр Сирии возглавит делегацию, но напряженная ситуация, которая там возникла, не позволила ему приехать», — сообщил РБК Назаров 18 апреля. Назаров рассказал, что, несмотря на отсутствие премьера, сирийская делегация будет представительной, из Дамаска уже вылетел борт с сирийской делегацией более чем из 100 человек, возглавляет делегацию министр экономики и внешней торговли Сирии Самир Халил. Об участии премьера Хамиса в форуме сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.

14 апреля военные США, Великобритании и Франции нанесли удары по объектам в Сирии. Основной целью, по заявлениям представителей трех стран, были объекты, связанные с правительственной программой производства химического оружия.

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Половину делегации составят сирийские бизнесмены, «которые хотели бы сегодня найти новых партнеров в России, в том числе в Крыму, а также занять новые ниши, которые освобождаются после того, как многие европейские и американские игроки ушли», пояснил Назаров. По его словам, на форуме будут обсуждать создание совместного российско-сирийского предприятия, которое поможет избежать сложностей в проведении платежей, которые могут возникнуть из-за санкционной блокады Крыма и Сирии западными странами. «Совместное предприятие будет включаться, чтобы через него осуществлялись платежи — и по поставкам зерна, и по поставкам стройматериалов, а также и по импорту сирийских фруктов», — рассказал Назаров. По его словам, валюта при расчетах не будет использоваться, а будет производиться взаимоучет.

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​21 апреля в ходе форума планируется подписать соглашения о сотрудничестве и совместной работе между Крымом и провинцией Латакия, губернатор которой также прибудет в Ялту. В тот же день в Сирии будет подписано аналогичное соглашение о сотрудничестве, но уже между городами Ялтой и Латакией, для этог​о в Сирию направился вице-мэр Ялты. ​

Автор: Анжелика Басисини.
Теги: Сирия , Крым , визит
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