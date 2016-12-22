Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,99 60,87 EUR Нал. 76,75 75,50 USD Бирж. 61,53 -0,03 EUR Бирж. 76,20 +0,07 USD ЦБ. 61,55 +0,41 EUR ЦБ. 76,09 +0,24 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 8116,00 +25,80 MOEX 2243,78 +2,40% RTS 1149,44 +2,49% Brent 72,73 +1,44% DJIA 24786,63 +0,87% Nasdaq 7281,10 +1,74% FTSE 7290,83 +0,90%
ЦИК подсчитал проголосовавших дважды на выборах президента
Лента новостей
Добкин заявил об обязанности Януковича остаться на Украине и умереть 16:07, Политика Премьер Сирии из-за военной операции США не приедет на форум в Ялту 16:00, Политика На Новом Арбате образовалась пробка из-за провала грунта 15:58, Общество Делегация России при ОЗХО заявила о намеренном введении Скрипалей в кому 15:56, Политика UC Rusal предупредила главу Хакасии о возможной приостановке соцпрограмм 15:49, Бизнес Следователи допросили очевидцев нападения подростка на школу в Башкирии 15:41, Общество Россия предложила ОЗХО внести изменения в Конвенцию по химоружию 15:41, Политика Биржи Upbit и Bittrex могут добавить Dragonchain: монета уже подорожала 15:29, Крипто Власти закроют интернат в Челябинске после дела о сексуальном насилии 15:26, Общество Два поезда столкнулись в Новосибирской области 15:24, Общество Интернет вещей и новый эфир: какие монеты сильно подорожали в апреле 15:24, Крипто ЦИК подсчитал проголосовавших дважды на выборах президента 15:16, Политика Суд назначил Алехиной 100 часов работ за акцию в защиту Telegram 15:14, Общество Bloomberg узнал о решении Кремля снизить накал антиамериканской риторики 15:13, Политика Эксперт увидел потенциал роста поставок российского оборудования для НПЗ 15:08, Экономика Доходы главы Банка России за год выросли на 25% 15:07, Общество Глава ОЗХО заявил об обстреле миссии безопасности ООН в Восточной Гуте 15:03, Политика Во Внуково из-за шмелей задержали отправление самолета в Симферополь 15:02, Общество Трамп рассказал о поездке главы ЦРУ Помпео в КНДР для подготовки саммита 14:53, Политика Глава SWIFT заявил об отсутствии планов отключать Россию из-за санкций 14:51, Финансы Британский регулятор начал расследование против RT из-за «дела Скрипаля» 14:38, Технологии и медиа Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 14:38, РБК и Билайн В Москве воспитанники детского сада отравились растворителем 14:37, Общество Шохин рассказал Медведеву об идее отвечающего на санкции США «Контрофака» 14:29, Политика Как изменятся парки Москвы в этом году 14:29, Недвижимость  Матвиенко пообещала «болезненные и чувствительные» контрсанкции 14:18, Политика
ЦИК подсчитал проголосовавших дважды на выборах президента
Выборы президента России, 15:16
0
ЦИК подсчитал проголосовавших дважды на выборах президента
На президентских выборах в марте дважды могли проголосовать 678 человек, заявили в ЦИК, пообещав передать эти данные в правоохранительные органы
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В ЦИК назвали число подозреваемых в двойном голосовании избирателей. На президентских выборах в марте дважды могли проголосовать 678 человек. Об этом в ходе заседания в среду, 18 апреля, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, передает корреспондент РБК.

По его словам, Центризбирком дал поручение избирательным комиссиям субъектов ввести в систему ГАС «Выборы» информацию о количестве избирателей, проголосовавших по спецзаявлениям. «Таких людей 158 тыс. с небольшим, — пояснил он. — Мы сравнили эту базу данных со всеми теми, кто подал заявление на прикрепление, и теперь, если человек дважды подал заявление, он попадает в третью базу — по подавшим заявление дважды». Формирование этой базы продолжается уже три недели, добавил член ЦИК.

«Теперь мы эту базу данных отдаем в регионы и вскрываем документацию, чтобы проверить, голосовал ли человек дважды. И если они реально проголосовали, следующий наш шаг — закрыть возможность для такого голосования», — добавил он. Если после проверки обнаружится, что избиратель проголосовал дважды и тем самым нарушил закон «О президентских выборах», результаты проверки будут переданы в Следственный комитет.

Количество потенциально проголосовавших дважды избирателей составляет 678 человек, все эти случаи будут проверены региональными избиркомами, пообещал Булаев.

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала систему «Мобильный избиратель» полностью подконтрольной Центризбиркому. Члены ЦИК рассказали о проверке случаев двойного голосования после того, как лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить возможность нарушений в системе «Мобильный избиратель». В качестве примера в обращении был приведен случай, когда замруководителя юридической службы московского горкома КПРФ Валерий Цупко с помощью портала госуслуг прикрепился к УИК №1081 в Воронеже и проголосовал там, а затем обратился в УИК №11 в Балашихе Московской области (по месту жительства), где глава УИК внесла его в дополнительный список избирателей.

По словам Булаева, комиссия в Балашихе в случае с Цупко «совершила противоправное действие, в этом нет сомнений». Зампредседателя ЦИК заявил, что ему также очевидно, что Цупко готовился к совершению преступления и в основном его совершил.

«Я спрашиваю Геннадия Андреевича — вы подвели под суд людей, которых спровоцировали. Это можно делать, вопрос в том, нужно ли нам в нашем возрасте заниматься такими провокациями», — заключил Булаев. В комментарии РБК он отметил, что для исключения «подобных провокаций» проще всего было бы отменить голосование по спецзаявлениям. «Но это было бы слишком просто, и 267 тыс. человек (подавших спецзаявления для голосования) вообще не смогут проголосовать», — добавил он. По словам Булаева, результаты проверки двойного голосования должны стать известны на следующей неделе.

Как работала система «мобильный избиратель» на выборах 18 марта

Летом 2017 года был принят закон, изменивший избирательное законодательство, в частности отменивший открепительные удостоверения. Вместо них была введена система «Мобильный избиратель», позволяющая голосовать по месту пребывания, не посещая УИК по месту регистрации. По новым правилам, с 31 января по 12 марта 2018 года для включения в список избирателей по месту нахождения нужно было обратиться в территориальную избирательную комиссию (ТИК) или многофункциональный центр по месту жительства или пребывания. То же самое с 31 января можно было сделать и без личного визита — через портал «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи. С 13 марта и до 14:00 17 марта изменить место голосования можно было, получив заявление со специальной маркой на участке по месту жительства (спецзаявление).

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: выборы , Центризбирком
Главное
Делегация России при ОЗХО заявила о намеренном введении Скрипалей в кому Политика
Материалы по теме
Зюганов пожаловался Чайке на «преступный сговор» по двойному голосованию Политика
Депутаты поддержали предложенный Собяниным способ поднять явку на выборах Политика
В Совфеде обвинили Би-би-си во вмешательстве в выборы президента Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.