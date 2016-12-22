ЦИК подсчитал проголосовавших дважды на выборах президента

На президентских выборах в марте дважды могли проголосовать 678 человек, заявили в ЦИК, пообещав передать эти данные в правоохранительные органы

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В ЦИК назвали число подозреваемых в двойном голосовании избирателей. На президентских выборах в марте дважды могли проголосовать 678 человек. Об этом в ходе заседания в среду, 18 апреля, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, передает корреспондент РБК.

По его словам, Центризбирком дал поручение избирательным комиссиям субъектов ввести в систему ГАС «Выборы» информацию о количестве избирателей, проголосовавших по спецзаявлениям. «Таких людей 158 тыс. с небольшим, — пояснил он. — Мы сравнили эту базу данных со всеми теми, кто подал заявление на прикрепление, и теперь, если человек дважды подал заявление, он попадает в третью базу — по подавшим заявление дважды». Формирование этой базы продолжается уже три недели, добавил член ЦИК.

«Теперь мы эту базу данных отдаем в регионы и вскрываем документацию, чтобы проверить, голосовал ли человек дважды. И если они реально проголосовали, следующий наш шаг — закрыть возможность для такого голосования», — добавил он. Если после проверки обнаружится, что избиратель проголосовал дважды и тем самым нарушил закон «О президентских выборах», результаты проверки будут переданы в Следственный комитет.

Количество потенциально проголосовавших дважды избирателей составляет 678 человек, все эти случаи будут проверены региональными избиркомами, пообещал Булаев.

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала систему «Мобильный избиратель» полностью подконтрольной Центризбиркому. Члены ЦИК рассказали о проверке случаев двойного голосования после того, как лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить возможность нарушений в системе «Мобильный избиратель». В качестве примера в обращении был приведен случай, когда замруководителя юридической службы московского горкома КПРФ Валерий Цупко с помощью портала госуслуг прикрепился к УИК №1081 в Воронеже и проголосовал там, а затем обратился в УИК №11 в Балашихе Московской области (по месту жительства), где глава УИК внесла его в дополнительный список избирателей.

По словам Булаева, комиссия в Балашихе в случае с Цупко «совершила противоправное действие, в этом нет сомнений». Зампредседателя ЦИК заявил, что ему также очевидно, что Цупко готовился к совершению преступления и в основном его совершил.

«Я спрашиваю Геннадия Андреевича — вы подвели под суд людей, которых спровоцировали. Это можно делать, вопрос в том, нужно ли нам в нашем возрасте заниматься такими провокациями», — заключил Булаев. В комментарии РБК он отметил, что для исключения «подобных провокаций» проще всего было бы отменить голосование по спецзаявлениям. «Но это было бы слишком просто, и 267 тыс. человек (подавших спецзаявления для голосования) вообще не смогут проголосовать», — добавил он. По словам Булаева, результаты проверки двойного голосования должны стать известны на следующей неделе.