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Зюганов пожаловался Чайке на «преступный сговор» по двойному голосованию
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Зюганов пожаловался Чайке на «преступный сговор» по двойному голосованию
Выборы президента России, 09:47
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Зюганов пожаловался Чайке на «преступный сговор» по двойному голосованию
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов написал письмо генеральному прокурору Юрию Чайке с требованием проверить все случаи неоднократного голосования на выборах президента при помощи системы «Мобильный избиратель»
Геннадий Зюганов (на первом плане) и Павел Грудинин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в среду, 11 апреля, отправил письмо (копия имеется у РБК) генеральному прокурору Юрию Чайке с жалобой на массовое двойное голосование на прошедших 18 марта выборах президента России.

В обращении лидера коммунистов говорится о возможности подачи заявления о голосовании по месту пребывания с ложными или отсутствующими данными о месте регистрации, в том числе при помощи портала госуслуг. Это позволяло менять данные о регистрации и создавало в законе брешь: гражданин, не исключенный из списка избирателей по месту регистрации, может проголосовать как по месту пребывания, так и по месту жительства (регистрации), утверждает Зюганов.

«В условиях явно неадекватных оценок Центризбиркомом вышеописанной проблемы полагаю, только правоохранительные органы, координируемые Генеральной прокуратурой Российской Федерации, способны выявить возможные преступные сговоры на массовое неоднократное голосование граждан, а также отдельные случаи повторного волеизъявления избирателей», — говорится в жалобе Зюганова. На этом основании он просит генпрокурора «организовать полную и всестороннюю проверку всех случаев неоднократного голосования граждан» на выборах президента и принять меры прокурорского реагирования.

Система «Мобильный избиратель» заменила с 2017 года открепительные удостоверения, которые позволяли гражданам голосовать не только по месту жительства, но и на любом удобном избирательном участке. Чтобы проголосовать по новой системе, избиратель должен был подать заявление через специальный сервис на сайте Центризбиркома или через портал госуслуг. По данным ЦИК, всего в рамках «Мобильного избирателя» было подано 5,9 млн заявлений о голосовании по месту пребывания.

Зюганов ссылается на проверку КПРФ, которая «достоверно» зафиксировала возможность неоднократного голосования граждан, подавших заявление о голосовании по месту пребывания. В качестве примера в письме приводится случай, когда замруководителя юридической службы московского горкома КПРФ Валерий Цупко с помощью портала госуслуг прикрепился к УИК № 1081 в Воронеже и проголосовал там, а затем обратился в УИК № 11 в Балашихе Московской области (по месту жительства), где глава УИК внесла его в дополнительный список избирателей. Кроме того, Зюганов указывает на случай с представителем «Яблока» Павлом Мельниковым, которому удалось проголосовать дважды — в московском районе Митино и подмосковном Одинцово.​ Другой пример двойного голосования 17 человек зафиксирован агентством Reuters. Из этого лидер коммунистов делает вывод о том, что система не препятствует голосованию избирателей одновременно и по месту регистрации, и по месту пребывания и указывает на проблемы с достоверностью списка избирателей.

Масштаб возможных нарушений законодательства о выборах могут оценить только правоохранительные органы, прокомментировал РБК один из организаторов проверки системы голосования по месту пребывания, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. «Это электоральная брешь почти в 6 млн голосов. Пока не известно, сколько из них было подано незаконно. Если существуют способы обхода тех фильтров неоднократного голосования, о которых говорил ЦИК, результаты объективной проверки могут быть ошеломляющими» — заявил парламентарий.

Принципиальную возможность двойного голосования на отдельных участках отмечали и эксперты Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина (КГИ). «Новый порядок [голосования по месту нахождения] показал свою полезность для значительного числа избирателей, однако во многих отношениях он требует доработки», — говорилось в докладе КГИ. Новый механизм голосования эксперты называли потенциальным «источником новых рисков».

Система «Мобильный избиратель» не нуждается в серьезных изменениях, потому что «совершенно новая», но в ней будут исправлены небольшие недочеты, ранее говорила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ее заместитель Николай Булаев ранее заявлял РБК, что двойное голосование возможно, но «это было бы грубым нарушением закона» со стороны избирателя. По его словам, возможное допущение двойного голосования со стороны членов УИК — это не нарушение закона, а нарушение порядка голосования, и в ЦИК готовят статистику таких нарушений.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру. В пресс-службе ЦИК РБК сообщили, что позже смогут уточнить, связывались с комиссией из Генпрокуратуры по поводу запроса Зюганова.

Выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. На них с 76,69% голосов при явке 67,54% одержал победу Владимир Путин. Элла Памфилова отмечала отсутствие нарушений, которые могли повлиять на результаты выборов.

Автор: Владимир Дергачев.
При участии: Дмитрий Серков, Евгения Кузнецова.
Теги: Выборы , КПРФ , Геннадий Зюганов
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