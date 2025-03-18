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Военная операция на Украине ,  
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Шольц поддержал приказ Путина приостановить удары по энергоинфраструктуре

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Следующим шагом канцлер назвал решение о полном прекращении огня. Оно должно быть принято как можно скорее и при участии Киева, убежден он
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение о временном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре в ходе конфликта на Украине, принятое в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, его слова приводит Reuters.

«Следующим шагом должно стать полное прекращение огня на Украине, и как можно скорее», — убежден Шольц.

Он подчеркнул, что такое решение не должно приниматься без участия Украины и помимо ее воли.

Макрон также убежден, что мир не может быть достигнут без участия Киева в переговорах.

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После разговора Путина и Трампа в Кремле заявили, что американский лидер предложил сторонам конфликта отказаться от ударов на 30 дней по энергетическим объектам. Российский президент поддержал инициативу и «сразу дал российским военным соответствующую команду», сказали там.

Как сообщили в Белом доме, президенты согласились с тем, что «движение к миру начнется с прекращения ударов по инфраструктуре и энергетике, а также начала технических переговоров по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира». Переговоры начнутся «немедленно на Ближнем Востоке», отметили в администрации Трампа. В Кремле сказали, что президент России «также конструктивно отреагировал» на инициативы, связанные с безопасностью судоходства в Черном море.

Это второй телефонный разговор Путина с Трампом с момента возвращения последнего в Белый дом. Предыдущая беседа состоялась 12 февраля.

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Елена Чернышова
Владимир Путин Дональд Трамп Олаф Шольц телефонный разговор конфликт на Украине
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Дональд Трамп

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