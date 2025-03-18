Путин предложил экс-премьеру Запорожья занять пост главы НАО
Президент Владимир Путин в ходе встречи с экс-председателем правительства Запорожской области Ириной Гехт предложил ей занять пост главы Ненецкого автономного округа, она согласилась. О том, что Гехт стала основным кандидатом на этот пост ранее сообщал РБК.
«На север поедете?», — спросил ее Путин. Та согласилась. «Там другая работа. Быть первым лицом всегда почетно и очень ответственно, потому что напрямую нужно будет работать с людьми», — заметил президент.
Предыдущий глава НАО, Юрий Бездудный, днем во вторник, 18 марта, сообщил о своей отставке в видеообращении в телеграм-канале. По его словам, он переходит на другую работу.
Ирина Гехт родилась в Курганской области, школу окончила в Тюменской области, а университет — в Челябинской. Именно в Челябинской области она начала карьеру чиновника. Сначала она стала членом общественной палаты региона, в 2011 году заняла пост министра социальных отношений в областном правительстве, а позже стала заместителем губернатора и зампредом областного правительства. С 2015 по 2019 год она была сенатором от Челябинской области. С мая 2024 года до января текущего года она была председателем правительства Запорожской области. Ее предшественником на этой должности был Антон Кольцов. После ухода Гехт из органов власти Запорожья позиция премьера региона была упразднена губернатором Евгением Балицким.
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