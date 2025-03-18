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Переговоры России и США ,  
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CNN сообщил о первой оценке разговора Путина и Трампа

CNN: разговор Путина и Трампа прошел очень хорошо
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Переговоры России и США
Разговор двух лидеров продлился более двух часов. Вашингтон анонсировал скорое заявление Дональда Трампа по итогам переговоров
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошел «очень хорошо», сообщил CNN российский источник, знакомый с содержанием переговоров. Иных деталей телеканал не приводит.

О том, что разговор протекает хорошо, ранее сообщали и в Белом доме. Однако, как отмечает Reuters, после окончания разговора представитель администрации американского президента комментировать его не стал. В Белом доме обещают в скором времени опубликовать заявление по итогам переговоров.

Второй разговор Путина и Трампа с момента возвращения республиканца в Белый дом начался в 17:00 мск и продлился более двух часов.

Ранее по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии было озвучено предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине. Киев заявил о готовности согласиться на перемирие, если на такой же шаг пойдет Москва. По словам Путина, идея перемирия правильная, но «есть нюансы», такие как судьба сил ВСУ в Курской области, поставки вооружения Украине в период возможного прекращения огня и продолжение мобилизации.

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