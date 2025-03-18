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Политика ,  
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Глава ФНС приехал на съезд РСПП на костылях. Видео

Глава ФНС Даниил Егоров приехал на съезд РСПП на костылях

Глава ФНС приехал на съезд РСПП на костылях. Видео
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В Москве 18 марта открывается съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В мероприятии примет участие президент Владимир Путин, заявлено свыше 1 тыс. делегатов, в том числе бизнесмены, а также руководители министерств и ведомств.

Среди последних был замечен глава налоговой службы Даниил Егоров, который приехал на съезд на костылях, передает корреспондент РБК.

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Даниил Егоров видео РСПП съезд Федеральная налоговая служба
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