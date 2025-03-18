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Политика ,  
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Сеул подготовился к штурму робособаками подземных бункеров Ким Чен Ына

В КНДР прорыты тысячи туннелей для эвакуации лидера страны и партийной верхушки, а также хранения оружия, подозревает Сеул. Войска провели совместные с США учения по захвату подземных сооружений
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Американские и южнокорейские войска начали учения по блокированию и штурму туннелей КНДР с использованием беспилотников и четвероногих роботов-собак, передает Korea JoongAng Daily.

В маневрах примут участие 370 военных, учения начались в понедельник, 17 марта, и продлятся четыре дня. Как отмечает газета, дополнительный импульс к отработке таких навык появился из-за войны в секторе Газа, в которой боевики противостоят Израилю с помощью сети подземных туннелей.

Под Пхеньяном и другими стратегическими объектами КНДР прорыты тысячи туннелей, они служат секретными путями эвакуации для северокорейского лидера Ким Чен Ына и других высших руководителей, заявляет Командование наземных операций южнокорейской армии. Помимо туннелей, подземные сооружения КНДР включают в себя хранилища оружия массового поражения и метрополитен, пишет издание.

В 2019 году Южная Корея создала специализированные подземные боевые силы.

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Фото:Ahn Young-joon / AP / ТАСС

Учения начались с запуска разведывательных дронов. На основе данных, полученных с них, южнокорейские механизированные подразделения начали наземную атаку, нейтрализовав силы предполагаемого противника за пределами туннеля и заблокировав точки входа и выхода.

Затем южнокорейские силы отключили системы водоснабжения, вентиляции и электроснабжения, изолировав силы противника внутри. После этого с помощью миниатюрных дронов военные подтвердили отсутствия химической опасности, проникли в подземный объект, подавили сопротивление и завершили миссию.

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Южная Корея Северная Корея роботы КНДР Ким Чен Ын
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Чен Ын Ким

политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
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