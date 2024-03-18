Куба ограничила мобильный интернет на фоне уличных протестов
Государственная телекоммуникационная компания Кубы стала ограничивать предоставление услуг мобильного интернета в некоторых районах страны начиная с 17 марта на фоне протестов, сообщили The Wall Street Journal и Time.
WSJ со ссылкой на видеозаписи в социальных сетях сообщила о протестах против многочасовых отключений электроэнергии и нехватки продовольствия во втором по величине городе страны — Сантьяго-де-Куба. Демонстрации, по данным издания, распространились на город Баямо, который находится в юго-восточной части острова.
По данным американской мониторинговой компании Kentik, падение мобильного интернет-трафика продолжалось около пяти часов и по времени совпало с протестами. Большинство кубинцев полагаются на услуги сотовой связи для доступа к социальным сетям, поскольку лишь у немногих домохозяйств есть широкополосный доступ в интернет.
«Падение трафика похоже на то, что мы наблюдали, когда кубинское правительство отключало мобильный интернет в ответ на протесты в июле 2021 года», — сообщил Дуг Мадори, аналитический директор по интернету в Kentik. 11 июля 2021 года тысячи кубинцев вышли на акции протеста против правительства на фоне недовольства экономической ситуацией в стране, так как из-за пандемии пострадали туристическая отрасль и товарооборот Кубы. Из-за отключения мобильного интернета в 2021 году кубинцам стало трудно организовываться или сообщать новости о демонстрациях остальной части страны, передает WSJ.
По подсчетам издания, около 1 тыс. человек были арестованы тогда, а около полумиллиона кубинцев (примерно 5% населения) иммигрировали в США после наступления экономического кризиса.
Вчера глава Министерства энергетики и горнорудной промышленности Кубы Висенте де ла О Леви заявил, что задержки с поставкой топлива и техническим обслуживанием на тепловых электростанциях привели к отключениям электроэнергии в Гаване и других районах страны, сообщил Time.
«Со стороны США предпринимается новая отчаянная попытка дестабилизировать Кубу», — заявил в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России) замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио.
В январе Куба решила повысить цены на бензин и дизельное топливо более чем на 400% в надежде стабилизировать экономику, передает Time.
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