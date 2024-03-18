 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Куба ограничила мобильный интернет на фоне уличных протестов

WSJ: Куба ограничила предоставление услуг мобильного интернета из-за протестов
На Кубе протестуют из-за отключений электричества и нехватки продовольствия
Фото: Jürgen Schwenkenbecher / picture alliance / Global Look Press
Фото: Jürgen Schwenkenbecher / picture alliance / Global Look Press

Государственная телекоммуникационная компания Кубы стала ограничивать предоставление услуг мобильного интернета в некоторых районах страны начиная с 17 марта на фоне протестов, сообщили The Wall Street Journal и Time.

WSJ со ссылкой на видеозаписи в социальных сетях сообщила о протестах против многочасовых отключений электроэнергии и нехватки продовольствия во втором по величине городе страны — Сантьяго-де-Куба. Демонстрации, по данным издания, распространились на город Баямо, который находится в юго-восточной части острова.

Куба ограничила мобильный интернет на фоне уличных протестов
Video

По данным американской мониторинговой компании Kentik, падение мобильного интернет-трафика продолжалось около пяти часов и по времени совпало с протестами. Большинство кубинцев полагаются на услуги сотовой связи для доступа к социальным сетям, поскольку лишь у немногих домохозяйств есть широкополосный доступ в интернет.

Куба выразила интерес к открытию отделений российских банков
Экономика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

«Падение трафика похоже на то, что мы наблюдали, когда кубинское правительство отключало мобильный интернет в ответ на протесты в июле 2021 года», — сообщил Дуг Мадори, аналитический директор по интернету в Kentik. 11 июля 2021 года тысячи кубинцев вышли на акции протеста против правительства на фоне недовольства экономической ситуацией в стране, так как из-за пандемии пострадали туристическая отрасль и товарооборот Кубы. Из-за отключения мобильного интернета в 2021 году кубинцам стало трудно организовываться или сообщать новости о демонстрациях остальной части страны, передает WSJ.

По подсчетам издания, около 1 тыс. человек были арестованы тогда, а около полумиллиона кубинцев (примерно 5% населения) иммигрировали в США после наступления экономического кризиса.

Читайте на РБК Pro
Медицина для сотрудников: стоит ли компаниям тратиться на ДМС
Помогает ли кофе со стевией снизить вес и избежать диабета
«Китайцы» хлынули в Россию: о буднях автомобильного импортозамещения
Когда менять цену на товар — плохое решение: влияние неценовых факторов

Вчера глава Министерства энергетики и горнорудной промышленности Кубы Висенте де ла О Леви заявил, что задержки с поставкой топлива и техническим обслуживанием на тепловых электростанциях привели к отключениям электроэнергии в Гаване и других районах страны, сообщил Time.

«Со стороны США предпринимается новая отчаянная попытка дестабилизировать Кубу», — заявил в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России) замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио.

В январе Куба решила повысить цены на бензин и дизельное топливо более чем на 400% в надежде стабилизировать экономику, передает Time.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Куба мобильный интернет протесты
Материалы по теме
Куба опровергла строительство военной базы Китая для слежки за США
Политика
Куба осталась без электричества после урагана
Общество
Куба призвала США и НАТО серьезно отнестись к требованиям России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Посольство Великобритании опровергло информацию о смерти Карла III Политика, 16:24
Выборы президента России. Главное Политика, 16:20
Столтенберг оценил перспективы вступления Грузии в НАТО Политика, 16:19
Париж отказался признавать результаты президентских выборов в России Политика, 16:16
Санду отказалась назначать башкана в правительство Политика, 16:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:07
Inews рассказал, кто контролирует сверхсекретную военную систему Британии Бизнес, 16:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Премьер-министр Индии поздравил Путина с переизбранием на пост президента Политика, 16:01
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 16:01
В сборной Сербии рассказали о заменах в составе на матч с Россией Спорт, 15:54
ФСБ возбудила дело о терроризме против политтехнолога Антонова Политика, 15:53
Умер Александр Ширвиндт: вспоминаем цитаты из его интервью Life, 15:53
Куба ограничила мобильный интернет на фоне уличных протестов Политика, 15:53
ЦИК сообщила результаты подсчета 100% протоколов на выборах президента Политика, 15:50