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Политика ,  
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Разведка США предупредила об угрозе атак экстремистов

По мнению разведсообщества, наибольшую опасность представляют экстремисты, которые действуют на основе расистских и этнических убеждений. Их могут подстегнуть ограничения, связанные с COVID и последствия нападения на Капитолий
Фото: Rod Lamkey / AP
Фото: Rod Lamkey / AP

Американское разведсообщество обеспокоено из-за возможных атак со стороны экстремистов, «подстегнутых недавними политическими и социальными событиями в Соединенных Штатах». В докладе Управления национальной разведки (.pdf) говорится, что они представляют повышенную угрозу стране в этом году.

К числу событий, способных побудить экстремистов к насилию, авторы доклада отнесли заявления бывшего президента-республиканца Дональда Трампа и его сторонников о мошенничестве на недавних президентских выборах в США, ограничения, связанные с коронавирусом, последствия беспорядков в Капитолии 6 января и теории заговора, отмечает Reuters.

В отчете, подготовленном совместно с ФБР, Министерством внутренней безопасности (МВБ) и Национальным контртеррористическим центром, отмечается, что наибольшую угрозу представляют экстремисты, которые действуют на основе расистских и этнических убеждений. Разведка считает, что они способны на атаки на мирных жителей, которые приведут к массовым жертвам.

Байден заявил о спланированных атаках на Капитолий
Политика
Фото:Brandon Bell / Reuters

В документе говорится также, что экстремисты могут быть нацелены на сотрудников правоохранительных органов, правительственных служащих и объекты.

По мнению разведки, группировки, которые отстаивают идею «превосходства белой расы», могут иметь связи за границей с теми, кто разделяет аналогичные взгляды: «Мы считаем, что небольшое число [членов таких сообществ] ездили за рубеж, чтобы общаться с единомышленниками».

Отчет был опубликован вскоре после выступления главы МВБ Алехандо Майоркаса, заявившего, что внутренний экстремизм представляет серьезную угрозу для США. Авторы доклада продолжают тему, которую в начале марта затронул глава ФБР Кристофер Рэй, отмечает Bloomberg. «Проблема внутреннего терроризма, как метастаза, расползается по стране», — сказал он на слушаниях в сенате о нападения на Капитолий 6 января.

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Сторонники Трампа ворвались в конгресс 6 января, когда его члены должны были утвердить поражение политика на выборах президента. Протестующие пробыли в здании несколько часов, пока полиция не сумела их выгнать. Правоохранительные органы применили огнестрельное оружие, дубинки, слезоточивый газ. Погибли пять человек, включая сотрудника безопасности Капитолия. Власти США завели более 100 дел против участников штурма.П резидент Джо Байден заявил, что беспорядки были спланированы политическими экстремистами, которых подстрекал Трамп. Сам экс-глава государства осудил случившееся и пообещал, что виновные ответят по закону

Автор
Наталия Анисимова
США экстремизм разведка
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