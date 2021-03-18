Разведка США предупредила об угрозе атак экстремистов

По мнению разведсообщества, наибольшую опасность представляют экстремисты, которые действуют на основе расистских и этнических убеждений. Их могут подстегнуть ограничения, связанные с COVID и последствия нападения на Капитолий

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Американское разведсообщество обеспокоено из-за возможных атак со стороны экстремистов, «подстегнутых недавними политическими и социальными событиями в Соединенных Штатах». В докладе Управления национальной разведки (.pdf) говорится, что они представляют повышенную угрозу стране в этом году.

К числу событий, способных побудить экстремистов к насилию, авторы доклада отнесли заявления бывшего президента-республиканца Дональда Трампа и его сторонников о мошенничестве на недавних президентских выборах в США, ограничения, связанные с коронавирусом, последствия беспорядков в Капитолии 6 января и теории заговора, отмечает Reuters.

В отчете, подготовленном совместно с ФБР, Министерством внутренней безопасности (МВБ) и Национальным контртеррористическим центром, отмечается, что наибольшую угрозу представляют экстремисты, которые действуют на основе расистских и этнических убеждений. Разведка считает, что они способны на атаки на мирных жителей, которые приведут к массовым жертвам.

В документе говорится также, что экстремисты могут быть нацелены на сотрудников правоохранительных органов, правительственных служащих и объекты.